Стриминговый сервис Apple TV+ выпустит сериал о Годзилле

Стриминговый сервис Apple TV+ заказал киностудии Legendary Television сериал о Годзилле, который станет продолжением созданных ей фильмов «Годзилла» и «Конг: Остров черепа», пишет Variety.
фото: кадр из фильма «Годзилла», 2014
Действие пока безымянного сериала развернется после битвы между Годзиллой и Титанами, которая сравняла с землей Сан-Франциско, и затронет деятельность секретной правительственной организации «Монарх», фигурировавшей в других фильмах вселенной.
Шоураннером проекта выступит Крис Блэк, работавший над сериалом «Изгой».
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