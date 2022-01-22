Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Спайк Ли получит высшую награду Гильдии режиссеров Америки

22 января
2022 год

Новости кино >>
22 января 2022
Пятикратный номинант и обладатель почетной премии «Оскар» Спайк Ли получит высшую награду Гильдии режиссеров Америки — за выдающиеся достижения в области кинорежиссуры. Премию вручат на 74-й церемонии DGA Awards 12 марта, сообщается на сайте организации.

Спайк Ли получит высшую награду Гильдии режиссеров Америки
фото: Screencap/Coin Cloud

«Икона. Первопроходец. Визионер. Спайк Ли изменил лицо кинематографа. Его смелое, страстное повествование уже три десятилетия мастерски развлекает зрителя, отражая наше общество и культуру. И хотя его фильмам сопутствует огромный коммерческий успех, он является бьющимся сердцем независимого авторского кино. Бесчисленное количество кинематографистов уже называет Спайка своим наставником, но он продолжает обучать будущие поколения режиссеров. Мы очень рады вручить ему высшую награду», — комментирует решение президент Гильдии Лесли Линка Глаттер.

Спайк Ли начал снимать в начале 1980-х, получив известность благодаря фильму «Это нужно ей позарез», отмеченному призом молодежного жюри в Каннах. С тех пор снял десятки сериалов, музыкальных клипов, рекламных роликов и полнометражных лент. Самыми запоминающимися среди них стали «Делай, как надо», «Блюз о лучшей жизни», «Лихорадка джунглей», «Малкольм Икс», «Толкачи», «Кровавое лето Сэма», «25-й час», «Она ненавидит меня», «Не пойман — не вор» и «Черный клановец», принесший режиссеру «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

Спайк Ли получит высшую награду Гильдии режиссеров Америки
фото: На съемках фильма «Делай, как надо» | DGA


Гильдия режиссеров Америки существует с 1936 года. Решение о высшей награде принимается ее действующим и прошлым президентами. За всю 86-летнюю историю Гильдии этой награды были удостоены только 35 режиссеров. Среди них Фрэнк Капра, Альфред Хичкок, Орсон Уэллс, Билли Уайлдер, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Милош Форман и Ридли Скотт.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Малкольм и Мари»: Любовь холоднее макарон
Дэвиду Патрику Келли исполнилось 70 лет
Спайк Ли поставит мюзикл о создании виагры
Адам Драйвер сыграет наркомана в триллере от создателей «Тихого места»
Зендая снова поработала с создателем «Эйфории»
20 самых ожидаемых иностранных фильмов 2020 года
Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Вы и убили: серийный убийца как зеркало общества
Алисия Викандер сыграет в фильме от создателей «Зови меня своим именем»
Роберт Паттинсон поработает с Кристофером Ноланом
«Оскар» за лучший фильм достался «Зеленой книге»
Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
Берлинале-2019// В СССР – Голодомор, в США – скинхеды
«Рома» и «Фаворитка» получили больше всего номинаций на «Оскар»
Гильдия продюсеров США признала «Зелёную книгу» Питера Фаррелли лучшим фильмом
«Фаворитка» может получить 11 премий BAFTA
Брэдли Купер получил две номинации на премию американской Гильдии режиссёров
«Черный клановец»: А в Америке негров линчуют
Спайку Ли исполнилось 60 лет
Новый Олдбой
Поиск по меткам
Американское кино
персоны
Фрэнк КапраСпайк ЛиМартин СкорсезеРидли СкоттСтивен СпилбергБилли УайлдерОрсон УэллсМилош ФорманАльфред Хичкок
фильмы
25-й часБлюз о лучшей жизниДелай как надоЕй это нужно позарезКровавое лето СэмаЛихорадка джунглейМалкольм ИксНе пойман – не ворОна ненавидит меняТолкачиЧёрный клановец

фотографии >>
Спайк Ли получит высшую награду Гильдии режиссеров Америки
Спайк Ли получит высшую награду Гильдии режиссеров Америки
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Арнис Лицитис
21 января ушёл из жизни актёр Арнис Лицитис.
Мит Лоуф
20 января ушёл из жизни актёр Мит Лоуф.
Толеубек Аралбай
20 января ушёл из жизни актёр Толеубек Аралбай.
Евгений Арье
19 января ушёл из жизни театральный режиссёр Евгений Арье.
Ольга Ушакова
18 января ушла из жизни оперная певица Ольга Ушакова.

День рождения >>

Александр Гетманский
Александр Дубина
Николай Иванов
Юрий Леонидов
Лариса Малеванная
Сергей Мезенцев
Виктор Соцки-Войническу
Валентина Талызина
Леонид Ярмольник
Линда Блэр
Пайпер Лори
Дайан Лэйн
Гэбриэл Махт
Пётр Польк
Конрад Файдт
Джон Хёрт
все родившиеся 22 января >>

Афиша кино >>

Фотоувеличение
детектив, драма, триллер
Великобритания, Италия, 1966
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, сказка, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Аллея кошмаров
мистика, нуар (черный фильм), триллер, экранизация
США, 2021
Антитела
боевик, триллер
США, 2021
Всё прошло хорошо
драма, социальная драма, экранизация
Франция, 2021
Голос любви
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Канада, 2020
Она - океан
Германия, Индонезия, Португалия, Россия, США, 2020
Руки прочь!
комедия, музыкальный фильм
США, 2021
Событие
драма, социальная драма
Франция, 2021
Камелот: Возвращение короля
комедия, приключения, фэнтези
Франция, Бельгия, 2021
Команда котиков
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
ЮАР, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram