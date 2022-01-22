Спайк Ли получит высшую награду Гильдии режиссеров Америки

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22 января Стриминговый сервис Apple TV+ выпустит сериал о Годзилле Производством будет заниматься студия Legendary Television, создавшая четыре последних фильма о монстре

22 января Сбежавшие Джинджер и Рокки вернутся в курятник в 2023 году Продолжение самого кассового кукольного мультфильма в истории выйдет на Netflix

22 января Ушел из жизни латвийский актер театра и кино Арнис Лицитис Российским зрителям он запомнился по сериалам «Ранетки», «Узник замка Иф» и «Мушкетеры 20 лет спустя»