Пятикратный номинант и обладатель почетной премии «Оскар» Спайк Ли получит высшую награду Гильдии режиссеров Америки — за выдающиеся достижения в области кинорежиссуры. Премию вручат на 74-й церемонии DGA Awards 12 марта, сообщается на сайте организации.
фото: Screencap/Coin Cloud
«Икона. Первопроходец. Визионер. Спайк Ли изменил лицо кинематографа. Его смелое, страстное повествование уже три десятилетия мастерски развлекает зрителя, отражая наше общество и культуру. И хотя его фильмам сопутствует огромный коммерческий успех, он является бьющимся сердцем независимого авторского кино. Бесчисленное количество кинематографистов уже называет Спайка своим наставником, но он продолжает обучать будущие поколения режиссеров. Мы очень рады вручить ему высшую награду», — комментирует решение президент Гильдии Лесли Линка Глаттер.
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