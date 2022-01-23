Платим за проезд жезлом Сейлор Мун и ждем 2-й сезон «Магической битвы»: главные новости аниме за неделю

«Моя геройская академия
» станет королевской битвой (не этой
), а «Магическая битва
» продолжает собирать кассу. Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные
трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. И еще пишем рекапы
каждого эпизода «Атаки титанов
», которая вышла на финишную прямую.
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Эрен идет по коридору: рекап 18 серии четвертого сезона «Атаки титанов»
Президент японского канала MBS Ёити Мусиаки
обтекаемо намекнул на скорый анонс второго сезона «Магической битвы
»: «Сейчас я бы хотел, чтобы вы просто дали нам немного времени на утверждение плана действий. Не сомневаюсь, что мы сможем дать истории развитие, которое всем понравится»
.
Осталось лишь дождаться даты релиза: с такими рейтингами продолжение неизбежно. Тем временем полнометражная «Магическая битва 0. Фильм
» продолжает радовать создателей сборами: в Японии аниме стрясло в бокс-офисе уже $74.9 миллиона, заняв 64-ю строчку среди самых кассовых лент страны (на прошлой неделе было 75-е
).
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«Магическая битва» и другие аниме, которые понравятся фанатам «Гарри Поттера»
Зато у франшизы «Космический линкор Ямато
» нет никаких проблем с пополнением: «Космический линкор Ямато 2205: Новое путешествие
» еще не успел попасть в кинотеатры (это произойдет только 4 февраля), а студия Satelight
уже анонсировала новое аниме «Ямато навсегда: Восстание 3199
». Судя по названию, планируется ремейк классического «Ямато навсегда
» 1980 года выпуска.
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Трейлер и подробности о «Новом путешествии»
Сценарист и режиссер «Сонни Боя
» Синго Нацумэ
рассказал, почему в аниме об угодивших в бездну школьниках совсем нет монологов. «Еще на начальной стадии я взял себе за правило исключить все монологи», — рассказывает Нацумэ. «В последнее время персонажи рассказывают обо всем, вплоть до своих дальнейших действий, с помощью монологов, и, на мой взгляд, наблюдать за этим не очень весело»
.
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Почему «Сонни Бой» имеет задатки новой классики, читайте в нашем обзоре
«Шэнмью
», экранизация культовой видеоигры Ю Судзуки
, получила новый трейлер, в котором наконец-то раскрыли дату премьеры.
Сериал поступит в эфир уже 6 февраля. Подробнее о нем мы писали в отдельной
заметке.
Тайваньская компания EasyCard, занимающаяся разработкой системы бесконтактных смарт-карт, выпустила в продажу проездной в виде жезла Усуги Цукино — протагонистки «Красавицы-воина Сейлор Мун
».
18-сантиметровым жезлом можно не только оплачивать проезд на любом виде общественного транспорта Тайваня, но и совершать покупки в магазинах, принимающих к оплате карты EasyCard. Камень на «Лунной призме» светится в момент совершения покупки. Стоит такое удовольствие 1799 тайваньских долларов (почти пять тысяч рублей).
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О феномене Сейлор Мун читайте в нашем обзоре
Список видеоигр по франшизе «Моя геройская академия
» скоро пополнит свежая кровь. Ранее аниме дало жизнь 11 тайтлам, не считая файтинга-кроссовера Jump Force
, куда занесло лишь несколько персонажей сериала. Новой игрой станет королевская битва My Hero Academia Ultra Rumble
от Bandai Namco Entertainment. Релиз запланирован на Nintendo Switch и ПК (в магазине Steam), а также на консолях прошлого поколения: Sony PlayStation 4 и Xbox One.
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Тизер и анонс шестого сезона «Моей геройской академии»
Новым трейлером аниме «Фруктовая корзина: Начало
» поделились на его официальном сайте. Приквел-компиляции одноименного сериала
от TMS Entertainment
обещает чуть пролить свет на финал сезона
.
Ранобэ «Богиня жаждет игр»
ждет аниме-адаптация. Даты премьеры пока нет, зато есть тизер. Грядущая экранизация расскажет о верховных богах, страдающих от переизбытка свободного времени. Чтобы занять себя, они придумывают идеальную, по их мнению, интеллектуальную игру. Бывшая богиня Леорещэ заявляет, что найдет среди людей лучшего игрока, достойного бросить вызов создателям.
Манга «Мастер на все руки Сайто в другом мире» также скоро получит экранизацию. Как скоро и какая студия занимается производством исэкая — пока неизвестно.
И завершая тему новых экранизаций: студии Hornets
и Studio KAI
перенесут на экран ранобэ «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир
». Сериал расскажет о юноше по имени Арк, однажды проснувшемся в параллельном видеоигровом мире в обличье рыцаря-скелета.
Еще немного о сборах: манга тоже продолжает покорять новые вершины.
«Токийские мстители
» распродали 50 миллионов экземпляров, при этом в апреле 2021 года — до старта экранизации — этот показатель составлял всего 10 миллионов. Исэкай «О моем перерождении в слизь
» превысил отметку в 30 миллионов копий. А «Синяя тюрьма: Блю Лок
» смогла реализовать только 6 миллионов копий, но грядущий аниме-сериал наверняка поможет форсировать продажи. О нем мы недавно писали в отдельной
новости.
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Ангел ада без головы: рассказываем о феномене успеха «Токийских мстителей»
Официальный твиттер студии NHK
поведал, что второй сезон аниме «Для тебя, Бессмертный
» появится в октябре 2022-го. От щедрот — только постер.
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