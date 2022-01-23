«Маленький воин» Ильи Ермолова стартует в российском прокате 3 февраля

«Маленький воин
» Ильи Ермолова
, чья онлайн-премьера состоялась в прошлом году, можно будет посмотреть в российских кинотеатрах с 3 февраля, сообщает пресс-служба фильма.
Картина продолжает путешествие по мировым фестивалям – ближайшим будет канадский Montreal International Children's Film Festival (FIFEM), а за ним последуют киносмотры в Индии и Китае. Права на мировой прокат фильма у компании-производителя «Леополис» приобрела канадская Atlantis Distribution – за рубежом он выйдет под названием Sumo Kid.
Полнометражный дебют Ильи Ермолова, основанный на сценарии Павла Руминова
, рассказывает о 13-летнем Вите Касаткине — типичном «трудном подростке». Он с трудом идет на контакт с одноклассниками, однако добр и заботлив по отношению к матери, которая воспитывает его без отца. Главным увлечением Вити является сумо, редкий для России вид спорта. Любовь к сумо ему привил отец — спортивный журналист и исследователь этого вида спорта. В детстве он оставил семью, уехав из России в Японию. Сумо — единственное, что осталось у Вити от отца. Мальчик мечтает попасть на юношеский турнир по сумо, который проходит в Японии, чтобы отец увидел его и вернулся в семью.
Главную роль Вити Касаткина исполнил молодой дебютант Илья Сигалов
. Роль Гели — подруги Вити, помогающей ему во всех начинаниях, сыграла Маша Лобанова
. Другие образы воплотили Камиль Ларин
, Николай Шрайбер
, Анна Слю
, Артём Быстров
, Саша Новиков
, а также популярный YouTube-блогер и тиктокер Витёк Трубачёв
.
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