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«Маленький воин» Ильи Ермолова стартует в российском прокате 3 февраля

23 января
2022 год

Новости кино >>
23 января 2022
«Маленький воин» Ильи Ермолова, чья онлайн-премьера состоялась в прошлом году, можно будет посмотреть в российских кинотеатрах с 3 февраля, сообщает пресс-служба фильма.

Картина продолжает путешествие по мировым фестивалям – ближайшим будет канадский Montreal International Children's Film Festival (FIFEM), а за ним последуют киносмотры в Индии и Китае. Права на мировой прокат фильма у компании-производителя «Леополис» приобрела канадская Atlantis Distribution – за рубежом он выйдет под названием Sumo Kid.

«Маленький воин» Ильи Ермолова стартует в российском прокате 3 февраля

Полнометражный дебют Ильи Ермолова, основанный на сценарии Павла Руминова, рассказывает о 13-летнем Вите Касаткине — типичном «трудном подростке». Он с трудом идет на контакт с одноклассниками, однако добр и заботлив по отношению к матери, которая воспитывает его без отца. Главным увлечением Вити является сумо, редкий для России вид спорта. Любовь к сумо ему привил отец — спортивный журналист и исследователь этого вида спорта. В детстве он оставил семью, уехав из России в Японию. Сумо — единственное, что осталось у Вити от отца. Мальчик мечтает попасть на юношеский турнир по сумо, который проходит в Японии, чтобы отец увидел его и вернулся в семью.

Главную роль Вити Касаткина исполнил молодой дебютант Илья Сигалов. Роль Гели — подруги Вити, помогающей ему во всех начинаниях, сыграла Маша Лобанова. Другие образы воплотили Камиль Ларин, Николай Шрайбер, Анна Слю, Артём Быстров, Саша Новиков, а также популярный YouTube-блогер и тиктокер Витёк Трубачёв.
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