Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Netflix выпустит сиквел детектива «Достать ножи» в конце 2022 года

23 января
2022 год

Новости кино >>
23 января 2022
Появилась информация о том, когда состоится премьера сиквела иронического детектива Райана Джонсона «Достать ножи». Согласно Variety, картина появится на сервисе Netflix и на больших экранах в последней четверти 2022 года.

Netflix выпустит сиквел детектива «Достать ножи» в конце 2022 года
фото: variety.com

Дебютирует фильм на осеннем кинофестивале, однако, пока неизвестно, что это будет за киносмотр. Благодаря такому решению, у детектива появится шанс принять участие в престижных кинопремиях вплоть до «Оскара». Как это получилось, в частности, в этом году, когда Netflix предложил на рассмотрение Американской киноакадемии фильмы «Не смотрите наверх», «Власть пса» и «Тик-так, бум!».

Читать рецензию «Достать ножи»: Острый на язык фильм про глуповатого детектива

В продолжении Дэниелу Крэйгу, который вернулся к образу сыщика Бенуа Бланка, составили компанию Эдвард Нортон, Дэйв Батиста, Итан Хоук, Кейт Хадсон, Кэтрин Хан, Жанель Моне, Джеcсика Хэнвик, Лесли Одом-младший и Мэдлин Клайн. Съемки картины завершились в сентябре 2021-го.

Весной прошлого года Netflix приобрел права на два сиквела фильма. Сделка обошлась стриминговому сервису, по разным источникам, в 400-450 млн долларов, что является рекордным показателем для киноиндустрии.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   23.01.2022 - 05:40
На НЕТФЛИКСЕ нечего смотреть, контент уходить в сторону подростков - Аркэйн, скука скучная, а вот такие проект как "Достать ножи" - большая редкость или даже диковинка читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Кэтрин Хан и Жанель Моне влились в команду сиквела детектива «Достать ножи»
Эдвард Нортон и Дэйв Батиста достанут ножи
Сиквелы детектива «Достать ножи» проданы сервису Netflix за рекордную сумму
Создатели детектива «Достать ножи» работают над сиквелом
Райан Джонсон снимет продолжение картины «Достать ножи»
Поиск по меткам
Netflix
персоны
Дэйв БатистаРайан ДжонсонДэниел КрэйгЖанель МонеЭдвард НортонЛесли Одом мл.Кейт ХадсонКэтрин ХанИтан ХоукДжессика Хэнвик
фильмы
Власть псаДостать ножиНе смотрите наверхТик-так, бум!

анонс

Скорбим

Арнис Лицитис
21 января ушёл из жизни актёр Арнис Лицитис.
Мит Лоуф
20 января ушёл из жизни актёр Мит Лоуф.
Толеубек Аралбай
20 января ушёл из жизни актёр Толеубек Аралбай.
Евгений Арье
19 января ушёл из жизни театральный режиссёр Евгений Арье.
Ольга Ушакова
18 января ушла из жизни оперная певица Ольга Ушакова.

День рождения >>

Мария Валешная
Филипп Горенштейн
Мария Горичева
Александр Иншаков
Дмитрий Исаев
Валентина Ковель
Юрий Рудченко
Николай Сектименко
Ольга Филиппова
Юэн Бремнер
Леа Дрюкер
Дэн Дюрьи
Жанна Моро
Ричард Роксбург
Рэндольф Скотт
Рутгер Хауэр
все родившиеся 23 января >>

Афиша кино >>

Чемпион из Освенцима
драма
Польша, 2021
Агент 117: Из Африки с любовью
комедия, приключения, шпионский фильм
Кения, Франция, 2021
Морбиус
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Спасти планету
фильм о животных
Великобритания, США, 2020
Исправь меня, если сможешь
драма, комедия
Австрия, Италия, 2020
Обходные пути
драма
Нидерланды, Россия, 2021
Я — Златан
биография, драма, спортивный фильм, экранизация
Швеция, Дания, Нидерланды, 2021
Любовь как бестселлер
комедия, мелодрама
Великобритания, Мексика, 2021
Мария. Спасти Москву
военный фильм, драма
Россия, 2021
Мы — монстры! 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Германия, Великобритания, 2021
Один на один
драма, социальная драма
Великобритания, Италия, Румыния, 2020
Фотоувеличение
детектив, драма, триллер
Великобритания, Италия, 1966
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен