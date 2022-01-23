Netflix выпустит сиквел детектива «Достать ножи» в конце 2022 года

Появилась информация о том, когда состоится премьера сиквела иронического детектива Райана Джонсона
«Достать ножи
». Согласно Variety
, картина появится на сервисе Netflix и на больших экранах в последней четверти 2022 года.
Дебютирует фильм на осеннем кинофестивале, однако, пока неизвестно, что это будет за киносмотр. Благодаря такому решению, у детектива появится шанс принять участие в престижных кинопремиях вплоть до «Оскара». Как это получилось, в частности, в этом году, когда Netflix предложил на рассмотрение Американской киноакадемии фильмы «Не смотрите наверх
», «Власть пса
» и «Тик-так, бум!
».
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«Достать ножи»: Острый на язык фильм про глуповатого детектива
В продолжении Дэниелу Крэйгу
, который вернулся к образу сыщика Бенуа Бланка, составили компанию Эдвард Нортон
, Дэйв Батиста
, Итан Хоук
, Кейт Хадсон
, Кэтрин Хан
, Жанель Моне
, Джеcсика Хэнвик
, Лесли Одом-младший
и Мэдлин Клайн. Съемки картины завершились в сентябре 2021-го.
Весной прошлого года Netflix приобрел
права на два сиквела фильма. Сделка обошлась стриминговому сервису, по разным источникам, в 400-450 млн долларов, что является рекордным показателем для киноиндустрии.
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