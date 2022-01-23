Кирстен Данст по вине Алекса Гарленда окажется в недалеком будущем

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Кэрри-Энн Мосс встретится с Элой в игре Horizon Forbidden West

Премьера картины состоится на одном из осенних кинофестивалей

Netflix выпустит сиквел детектива «Достать ножи» в конце 2022 года

23 января

Платим за проезд жезлом Сейлор Мун и ждем 2-й сезон «Магической битвы»: главные новости аниме за неделю

Почему в «Сонни Бое» нет диалогов и как ощутить себя студентом «Моей геройской академии» — и многое другое