Кирстен Данст по вине Алекса Гарленда окажется в недалеком будущем

Кирстен Данст
впервые поработает с мастером фантастического кино Алексом Гарлендом
, уверяет Deadline
.
Актриса получила роль в картине «Гражданская война» (Civil War), чьи события развернутся в Америке недалекого будущего. Вот и все, что известно о сюжете.
Компанию Данст составят Вагнер Моура
, Кэйли Спэни
и Стивен Хендерсон. За сценарий отвечает сам режиссер, продюсерами выступят Эндрю Макдональд
, Аллон Райх
и Грегори Гудман, а финансовую сторону вопроса и выход в мировой прокат обеспечит студия A24.
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