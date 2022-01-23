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Кирстен Данст по вине Алекса Гарленда окажется в недалеком будущем

23 января
2022 год

Новости кино >>
23 января 2022
Кирстен Данст впервые поработает с мастером фантастического кино Алексом Гарлендом, уверяет Deadline.

Кирстен Данст по вине Алекса Гарленда окажется в недалеком будущем
фото: deadline.com

Актриса получила роль в картине «Гражданская война» (Civil War), чьи события развернутся в Америке недалекого будущего. Вот и все, что известно о сюжете.

Компанию Данст составят Вагнер Моура, Кэйли Спэни и Стивен Хендерсон. За сценарий отвечает сам режиссер, продюсерами выступят Эндрю Макдональд, Аллон Райх и Грегори Гудман, а финансовую сторону вопроса и выход в мировой прокат обеспечит студия A24.
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