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Кэрри-Энн Мосс встретится с Элой в игре Horizon Forbidden West

23 января
2022 год

Новости кино >>
23 января 2022
Звезда «Матрицы» Кэрри-Энн Мосс присоединилась к актерской команде видеоигры Horizon Forbidden West. Об этом стало известно благодаря ролику о работе актеров, опубликованному на Youtube-канале PlayStation.



В сиквеле Horizon Zero Dawn актриса предстанет в качестве нового персонажа по имени Тильда.

«Я люблю играть манипуляторов. Я играю интересного и динамичного персонажа по имени Тильда. Она очень загадочная, и мне бы не хотелось раскрывать слишком много деталей», — прокомментировала свою роль Мосс.

Кэрри-Энн Мосс встретится с Элой в игре Horizon Forbidden West
фото: youtube.com

Horizon Forbidden West, представляющая собой Action/RPG с открытым миром, станет доступна игрокам 18 февраля на консолях PlayStation 5 и PlayStation 4. Эшли Бёрч вновь подарила свой голос охотнице Элой, а Лэнс Реддик вернулся к образу Сайленса. По сюжету главная героиня окажется на западном побережье канувших в лету США, где ее ждет встреча с новыми противниками, среди которых особое место, как и в оригинале, займут машины.

Для Мосс это не первый опыт работы в игровой индустрии. Она озвучила Тринити в игре Enter the Matrix и властительницу Омеги Арию Т'Лоак во второй и третьей частях космической оперы Mass Effect, а в 2021-м вместе с Киану Ривзом приняла участие в технической демоверсии The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, позволяющей оценить возможности нового игрового движка на PS5, Xbox Series X и S.
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Кэрри-Энн Мосс встретится с Элой в игре Horizon Forbidden West фотографии
Horizon Forbidden West
Кэрри-Энн Мосс встретится с Элой в игре Horizon Forbidden West фотографии
Кэрри-Энн Мосс встретится с Элой в игре Horizon Forbidden West фотографии
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