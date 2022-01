Кэрри-Энн Мосс встретится с Элой в игре Horizon Forbidden West

Звезда « Матрицы Кэрри-Энн Мосс присоединилась к актерской команде видеоигры Horizon Forbidden West. Об этом стало известно благодаря ролику о работе актеров, опубликованному на Youtube-канале PlayStation.В сиквеле Horizon Zero Dawn актриса предстанет в качестве нового персонажа по имени Тильда.прокомментировала свою роль Мосс.Horizon Forbidden West, представляющая собой Action/RPG с открытым миром, станет доступна игрокам 18 февраля на консолях PlayStation 5 и PlayStation 4. Эшли Бёрч вновь подарила свой голос охотнице Элой, а Лэнс Реддик вернулся к образу Сайленса. По сюжету главная героиня окажется на западном побережье канувших в лету США, где ее ждет встреча с новыми противниками, среди которых особое место, как и в оригинале, займут машины.Для Мосс это не первый опыт работы в игровой индустрии. Она озвучила Тринити в игре Enter the Matrix и властительницу Омеги Арию Т'Лоак во второй и третьей частях космической оперы Mass Effect, а в 2021-м вместе с Киану Ривзом приняла участие в технической демоверсии The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, позволяющей оценить возможности нового игрового движка на PS5, Xbox Series X и S.