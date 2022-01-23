Золушка спасает своего принца в трейлере мультфильма «Золушка и тайна волшебного камня»

В сети появился трейлер американского мультфильма Элис Блеарт «Золушка и тайна волшебного камня
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По сюжету Золушке предстоит освободить принца Алекса от злых чар, превративших его в мышь, и отправиться в незабываемое путешествие вместе со своими обаятельными друзьями.
В оригинале свои голоса персонажам подарили Гери Кортни-Остин, Эшли Борнансин и Тони Адзолино.
Анимационную картину производства студии Gold Valley Films кинопрокатная компания MEGOGO Distribution планирует выпустить в российский прокат 7 апреля 2022 года.
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