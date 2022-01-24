Звезда «Войны и мира» Людмила Савельева отмечает юбилей

В кино дебютировала в 1964-м, сыграв небольшую роль в экранизации балета «Спящая красавица». Затем на нее обратил внимание Сергей Бондарчук, и благодаря образу Наташи Ростовой актриса проснулась знаменитой. На Московском кинофестивале за эту роль юная Савельева получила сразу две награды – за лучший дебют и приз зрительских симпатий, а в 1966-м ее признали лучшей актрисой года по результатам опроса читателей журнала «Советский экран».
фото: с Вячеславом Тихоновым в киноэпопее «Война и мир»
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