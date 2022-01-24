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Звезда «Войны и мира» Людмила Савельева отмечает юбилей

24 января
2022 год

Новости кино >>
24 января 2022
Сегодня, 24 января, отмечает юбилей заслуженная и народная артистка РСФСР, супруга Александра Збруева, выдающаяся советская и российская актриса театра и кино Людмила Савельева, прославившаяся ролью Наташи Ростовой в «Войне и мире» Сергея Бондарчука.


Людмила Михайловна родилась 24 января 1942 года в блокадном Ленинграде. Еще в детстве, после войны, начала заниматься балетом, что позволило ей в 1962-м окончить Ленинградское хореографическое училище имени А.Я. Вагановой. В том же году стала актрисой Ленинградского академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне — Мариинский), а спустя пять лет была принята в труппу Театра-студии киноактёра.

В кино дебютировала в 1964-м, сыграв небольшую роль в экранизации балета «Спящая красавица». Затем на нее обратил внимание Сергей Бондарчук, и благодаря образу Наташи Ростовой актриса проснулась знаменитой. На Московском кинофестивале за эту роль юная Савельева получила сразу две награды – за лучший дебют и приз зрительских симпатий, а в 1966-м ее признали лучшей актрисой года по результатам опроса читателей журнала «Советский экран».

Звезда «Войны и мира» Людмила Савельева отмечает юбилей
фото: с Вячеславом Тихоновым в киноэпопее «Война и мир»

Всего на счету Людмилы Савельевой 18 ролей. Неоднократно сотрудничала с такими мастерами, как Владимир НаумовБег», «Часы без стрелок»), Константин ХудяковС вечера до полудня», «Успех») и Сергей СоловьёвЧужая белая и рябой», «Чёрная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина»). Создала запоминающиеся образы в фильмах «Подсолнухи» Витторио Де Сики, «Чайка» Юлия Карасика, «Всадник без головы» Владимира Вайнштока и «Шёл четвёртый год войны…» Георгия Николаенко. С конца 80-х снимается редко.

Обладательница престижных наград, включая Орден Трудового Красного Знамени и болгарский Орден Кирилла и Мефодия I степени. В Болгарии удостоена звания «Почётного гражданина города Ловеча».
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Анна КаренинаБегВойна и мирВсадник без головыНежный возрастПодсолнухиС вечера до полудняСпящая красавица (фильм-балет)УспехЧайкаЧасы без стрелокЧёрная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любвиЧужая белая и рябойШёл четвёртый год войны…
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