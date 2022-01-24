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Мэри Элизабет Уинстэд попадет в далекую-далекую галактику

24 января
2022 год

Новости кино >>
24 января 2022
Мэри Элизабет Уинстэд получила роль в сериале Disney+ «Асока», уверяет THR.

Мэри Элизабет Уинстэд попадет в далекую-далекую галактику
фото: screenrant.com

События спин-оффа «Мандалорца» с Росарио Доусон в титульной роли развернутся через пять лет после финала «Возвращения джедая». Зрителей ожидает рассказ о приключениях тогруты-падавана Асоки Тано, ранее задействованной в анимационных «Войнах клонов» и «Повстанцах». Дебютировав во втором сезоне сериала про Дина Джерина и очаровательного младенца, героиня позднее получила шанс на полноценное шоу о себе, где к тому же впервые в игровом кино встретится со своим учителем, рыцарем-джедаем Энакином Скайуокером, превратившимся в Дарта Вейдера, чей образ спустя 16 лет после третьего эпизода «Звёздных войн» вновь воплотит Хейден Кристенсен.

Роль Уинстэд пока держится в секрете. Компанию вышеназванным актерам составят Иванна Сахно и Наташа Лю Бордиццо. Исполнительными продюсерами числятся Джон Фавро и автор сценария Дэйв Филони. Старт съёмок в Калифорнии запланирован на ближайшую весну.
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