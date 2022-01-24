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Александр Домогаров-младший поставит и спродюсирует ряд проектов для «Марс Медиа»

24 января
2022 год

Новости кино >>
24 января 2022
Александр Домогаров-младший заключил с «Марс Медиа» эксклюзивное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он выступит режиссером и креативным продюсером ряда фильмов и сериалов кинокомпании. Об этом сообщает пресс-служба «Марс Медиа».

«Я очень воодушевлен нашим сотрудничеством с "Марс Медиа" и дружбой с Рубеном Дишдишяном. У нас достаточно быстро возникло взаимопонимание, и я благодарен, что он поверил в меня. Чувствую, что могу, как творческая личность, развиваться в партнерстве с коллегами, создавать и творить. Успех "Пальмы" придает уверенности. У нас много планов, я надеюсь, что вместе мы сможем приятно удивить зрителя», — прокомментировал Домогаров-младший.

Александр Домогаров-младший поставит и спродюсирует ряд проектов для «Марс Медиа»
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

Ближайшими совместными проектами станут «Ужасное далеко» и продолжение «Пальмы». Фантастический ретро-сериал, основанный на сценарии Сергея Калужанова, поведает о загадочных событиях, произошедших в закрытом наукограде в середине 80-х. Съемки запланированы на лето. «Пальма 2» совместного производства с «Амедиа Продакшн» продолжит историю уже полюбившихся героев, которых ждут новые приключения и встречи с новыми персонажами. Сейчас идет работа над сценарием картины.

По словам Рубена Дишдишяна, «Саша – один из самых талантливых и перспективных молодых режиссеров. Очень рад, что после первого успешного опыта с фильмом "Пальма" наше сотрудничество продолжается. Он умеет работать с самыми разными жанрами и форматами, и я уверен, нас ждут интересные совместные творческие проекты».
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