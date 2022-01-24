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Дмитрий Нагиев ведёт следствие по ложному следу в трейлере сериала «Чикатило. Финальный сезон»

24 января
2022 год

Новости кино >>
24 января 2022
Видеосервис Okko представил трейлер финального сезона популярного оригинального сериала «Чикатило». Режиссёром вновь выступил Сарик Андреасян.


СССР, середина 80-х годов. В стране началась Перестройка, правительством заявлены перемены, но на местах до этого еще очень далеко. Маньяк, известный в народе как «Ростовский потрошитель», продолжает совершать преступления, и следственные группы полковника Ковалева и прибывшего на смену Кесаеву полковника Брагина прикладывают все усилия, чтобы вычислить его, однако между коллегами нет согласия и слаженности. Давнее противостояние вновь набирает обороты.

Главные роли в сериале исполнили Дмитрий Нагиев, Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Виталий Кищенко, Евгений Шириков, Олег Каменщиков, Лиза Моряк, Карен Бадалов, Виктория Богатырева, Константин Лавроненко, Алексей Кирсанов и другие.

Дмитрий Нагиев ведёт следствие по ложному следу в трейлере сериала «Чикатило. Финальный сезон»

«В первом сезоне многое лежало на плечах моих коллег, — поделился Дмитрий Нагиев. — Это было тягучее следствие, которое очень неплохо сделано с точки зрения режиссуры и монтажа. Но второй сезон мне дался тяжелее, потому что моего персонажа сильно «кидало» от шизофрении до политзаключенного. Передо мной стояла задача сыграть, по сути, раздвоение личности. И это меня как человека эмоционально растрепало. Я не люблю, когда актеры жалуются, но эта история, которая достигает в финальном сезоне своего апогея гнусности и гадости, оказалась для меня действительно сложной».

Премьера финального сезона «Чикатило» состоится в Okko в марте 2022 года.
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№ 1
Active user   24.01.2022 - 22:47
Вообще не зашел сериал. Нагиев хороший актер, но тут буквально напоминает кривляку, к большом сожалению его почитателей читать далее>>
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Чикатило. Финальный сезон

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Дмитрий Нагиев ведёт следствие по ложному следу в трейлере сериала «Чикатило. Финальный сезон» фотографии
Дмитрий Нагиев ведёт следствие по ложному следу в трейлере сериала «Чикатило. Финальный сезон» фотографии
Дмитрий Нагиев ведёт следствие по ложному следу в трейлере сериала «Чикатило. Финальный сезон» фотографии
Дмитрий Нагиев ведёт следствие по ложному следу в трейлере сериала «Чикатило. Финальный сезон» фотографии
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