Дмитрий Нагиев ведёт следствие по ложному следу в трейлере сериала «Чикатило. Финальный сезон»

Видеосервис Okko представил трейлер финального сезона популярного оригинального сериала «Чикатило
». Режиссёром вновь выступил Сарик Андреасян
.
СССР, середина 80-х годов. В стране началась Перестройка, правительством заявлены перемены, но на местах до этого еще очень далеко. Маньяк, известный в народе как «Ростовский потрошитель», продолжает совершать преступления, и следственные группы полковника Ковалева и прибывшего на смену Кесаеву полковника Брагина прикладывают все усилия, чтобы вычислить его, однако между коллегами нет согласия и слаженности. Давнее противостояние вновь набирает обороты.
Главные роли в сериале исполнили Дмитрий Нагиев
, Николай Козак
, Дмитрий Власкин
, Юлия Афанасьева
, Виталий Кищенко
, Евгений Шириков
, Олег Каменщиков
, Лиза Моряк
, Карен Бадалов
, Виктория Богатырева
, Константин Лавроненко
, Алексей Кирсанов
и другие.
«В первом сезоне многое лежало на плечах моих коллег
, — поделился Дмитрий Нагиев. — Это было тягучее следствие, которое очень неплохо сделано с точки зрения режиссуры и монтажа. Но второй сезон мне дался тяжелее, потому что моего персонажа сильно «кидало» от шизофрении до политзаключенного. Передо мной стояла задача сыграть, по сути, раздвоение личности. И это меня как человека эмоционально растрепало. Я не люблю, когда актеры жалуются, но эта история, которая достигает в финальном сезоне своего апогея гнусности и гадости, оказалась для меня действительно сложной
».
Премьера финального сезона «Чикатило
» состоится в Okko в марте 2022 года.
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