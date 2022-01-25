Никита Волков, Любовь Аксёнова, Виктор Сухоруков и Ирина Пегова расскажут про времена НЭПа

По словам режиссера Елены Николаевой, «тему "сухого закона" в России и СССР, который существовал в начале второго десятилетия XX века, почти в те же годы, что и в Америке, не поднимал практически никто из отечественных литераторов и режиссеров. В то время как Голливуд создал множество классических картин (и драмы, и гангстерские истории), посвященных этому периоду, в их числе и "Однажды в Америке". Мы долго работали в библиотеках и архивах, изучали историю периода начала НЭПа. Работа была непростой, но завораживающей».
События детектива начинаются весной 1921 года. Введение НЭПа стремительно меняет обескровленный войнами и революцией Петроград. Марши и гимны разбавляются фокстротом и шансоном, на набережных появляются хорошо одетые люди, но, как следствие, и гопники, спешащие отнять у них деньги. Начинается беспредел, справиться с которым ЧК не в состоянии: магазины грабят по пять раз на дню. Тогда на защиту нэпманов встает криминальный мир Петербурга во главе с Дядей Колей, который начинает их «крышевать». Однако не все предприниматели согласны платить за подобные услуги, и тогда Дядя Коля отправляет к ним свои боевые отряды. Самый известный и продуктивный из них – банда Роди – бывшего анархиста, пижона и сердцееда, северного Бени Крика.
фото: пресс-служба Первого канала
Николаева называет описываемый в сериал период «временем первых булочных, мебельных магазинов, всего первого. И одновременно это последние месяцы существования старой России. В то время герои еще пытаются жить по-старому. Подобные драматические моменты в истории всегда интересны кино, потому что вскрывают человеческие чувства и природу. Когда можно украсть – кто-то украдет, кто-то нет. Когда можно убить – кто-то убьет, кто-то нет».
Одной из основных локаций сериала является подпольный ресторан Дяди Коли, который «находится в анатомическом театре инфекционной больницы, более того, расположен ресторан так, чтобы пройти в него можно было, только преодолев морг с кучей трупов. Такие подпольные заведения специально устраивались в подобных неприятных местах, чтоб туда не нагрянули с проверкой. Действие сериала происходит в Петрограде, потому что на тот момент он был центром трафика по подпольному алкоголю: спирт доставлялся из всех северных стран и Балтики».
фото: пресс-служба Первого канала
Павел Трубинер воплотил образ одного из белогвардейцев.
«"Цыпленок жареный" — очень интересный проект. Речь в нем идет о послереволюционных временах: чекисты, контрабандисты, преступники. Я играю белогвардейца-контрабандиста. Настоящий гангстерский детектив», — говорит актер.
Жену дяди Коли сыграла Ирина Пегова, а самого вора в законе – Виктор Сухоруков.
«Режиссер Елена Николаева после съемок "Комиссарши" специально просила написать для меня роль в проекте "Цыпленок жареный". Я там совсем другое играю — история про 1920-е, моя бандерша держит кабак, в котором сама поет. Классно, когда большие режиссеры работают с тобой, понимают, что ты можешь, и хотят подарить тебе шанс это сыграть», — рассказала о своей героине Пегова.
фото: пресс-служба Первого канала
Образ главного чекиста, чьим прототипом является один из создателей и первых руководителей ВЧК Яков Петерс, достался Виктору Добронравову. Максим Белбородов исполнил роль «идеалиста, который все время славит революцию». Любовь Аксёнова предстанет в качестве таинственной русской художницы Клавдии, вернувшейся из Парижа, взаимоотношения которой с Родей «страстные и сложные».
«Режиссер Елена Николаева догадалась запланировать для меня роль героя-любовника! Она узрела во мне — лысом, чудном, с редкими зубами, мелкими глазами, разными ушами, конопатым носом, потенциал к эротическим сценам и образу денди с барышней в мехах, который танцует приватные танцы под граммофон. Одной этой любовной линии Елене Владиславовне показалось мало, и она мне вдогонку подбросила еще любовниц. Сделала меня красивым мужчиной, одела в эффектные одежды. Я же там настоящий франт, модник! А какая у меня "маруха" в исполнении Ирины Пеговой! Мы с ней не пара, а пирожное! Я ведь никогда не целовался в кинематографе, и постельных сцен у меня не было. А в "Цыпленке жареном…" вы сможете наблюдать Сухорукова развратного, плотоядного, гуляку», — говорит исполнитель роли Дяди Коли.
фото: пресс-служба Первого канала
Для выдающегося оператора Максима Осадчего «Цыпленок жареный» стал первым сериальным проектом. Виктор Сухоруков называет его «живописцем, извечно окруженным чемоданами оптики и своими одаренными помощниками», который «максимально сосредоточен на создании нужной картинки через глазок камеры». Актер «наблюдал, с каким вниманием к актерам он выставляет свет — от гигантского прожектора на набережной Невы до крохотных искорок в зрачках. Отдельная тема — костюмы. Оказывается, костюм может сидеть безупречно! Художник по костюмам Тамара Сеферян по сантиметру выверяла мою многослойную одежду — шарфик, пиджак, жилетку. Никакой небрежности — одна изысканность! Такое ощущение было, что даже ворсинка на плече моего драпового пальто имела имя».
Елена Николаева также восхищена работой Осадчего: «У него такая технология тяжелая, киношная. Снимал только с освещением, без естественного света. Он серьезно относился к каждому кадру, к каждой выстроенной сцене. Я считаю, что Максим – это номер один среди операторов у нас в стране. Он не снимает – он рисует. Его цветовую работу даже сравнить не с чем и не с кем. Только если с художниками. Так что у нас будет не сериал, а настоящее кино».
фото: пресс-служба Первого канала
Анастасия Уколова, сыгравшая певицу кабаре Изольду, вспоминает, что «подготовка к этой роли была очень серьезной. Мы слушали песни тех лет, просматривали старые фотографии, листали альбомы с живописью и графикой. Погружались в эпоху вместе с режиссером — это важно. Кстати, в этом сериале я впервые буду петь на экране. Бабушка обрадуется — она у меня была заместителем директора музыкальной школы в Пятигорске и следила за тем, чтобы я прилежно занималась сольфеджио».
Помимо Уколовой, в сериале также много поет Ирина Пегова, а живую музыку написал композитор Юрий Потеенко. По словам Сухорукова, «фильм очень "нарядный" в музыкальном плане. Елена Николаева разнообразила захватывающий сюжет огромным количеством песен, романсов. Таким образом, она внесет через экран в дома людей пласт подзабытой музыкальной культуры той эпохи, когда уже почти все было разрушено и еще ничего не построено».
фото: пресс-служба Первого канала
При работе над сериалом режиссер «вдохновлялась рассказами своей няни Ариадны Платоновны Ермолаевой, дочери адмирала русского флота», которая «с 1923 года прошла страшный путь нескольких лагерей. Когда она умерла, мне было 13 лет, а моему брату – Максиму Осадчему – три года. Она очень много мне рассказывала. Мне кажется, я знаю больше о том времени, чем все, что написано за эти сто лет. Я всю жизнь мечтала рассказать по-своему об этом. К тому же я из писательской семьи, сама я читала всегда очень много и по-прежнему много читающий человек. А если говорить о том, что мне самой нравится, то можно упомянуть сериал "Острые козырьки"».
Шесть месяцев съемки длились в Петербурге и Сестрорецке. Половина съемочных дней прошла на натуре. На территории бывшего Сестрорецкого оружейного завода была построена декорация целого городского района, где разместились «различные интерьеры и экстерьеры: улица с двумя переулками, чайная, ателье, пекарня, склад». По словам Николаевой, «когда на съемочную площадку в первый раз приехал Максим Белбородов, прошел по этим улицам, сразу сказал: "Я будто не в кино, а в другой мир попал"».
Для уличных съемок понадобились «китайцы, проститутки, цыганки». «Их специально отбирали, одевали, они репетировали постоянно, то есть они много ходили по нашим выстроенным улицам. Было ощущение не декорации, а настоящей жизни. К тому же у нас потрясающие костюмы! У нас на проекте работала художник-мастер Тамара Сеферян, у нее невероятная фантазия, чувство цвета! Мы шили все, даже исподнее. И замечательные художник-гример Наталья Крымская и художник по реквизиту Светлана Устинова», — поведала о работе над сериалом режиссер.
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