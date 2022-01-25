Юрий Быков снимет криминальную драму «Лихие»

Юрий Быков поставит криминальную драму «Лихие» производства продюсерской компании «Среда» для онлайн-кинотеатра IVI. Над сценарием сериала про самую крупную ОПГ в мире работает Олег Маловичко, который совместно с Александром Цекало и Иваном Самохваловым выступит генеральным продюсером. Выход «Лихих» запланирован в 2023 году, проект войдет в линейку IVI Originals. Об этом сообщает пресс-служба «Среды».
фото: Sreda Global
Цекало «в начале 90-х довелось побывать в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Находке, Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре, Сахалине. Дикая смесь из праворульных машин, границы с Китаем, в меню ресторанов мясо крокодила и страуса и бедность, азиатская еда. И никогда не забуду покосившуюся избу (буквально избу) с неоновой надписью "Казино Империал". Наверное, по количеству несчастий в мире, свалившихся на голову, русский народ самый несчастный, по количеству талантов — самый талантливый. Но один талант особенный. Выживать. Конечно, русский язык и здесь сыграл злую шутку. Выживать, чтобы выжить и выживать кого-то (опять-таки, чтобы выжить). Отец автора истории, сам автор и теперь его сын передали друг другу генетический паттерн. Они умеют выживать. Мы умеем выживать в России, вне России. По закону, вне закона. В войну и в мирное время. В 90-е и сейчас».
В основу истории легли реальные воспоминания Евгения Демина. Евгению было всего шесть лет, когда отец взял его в тайгу на медвежью охоту. Уже в 13 мальчик вместе с отцом Павлом совершил свое первое заказное убийство. Следующие десять лет Павел и Евгений были штатными киллерами Хабаровской ячейки ОПГ «Общак» — преступной империи, в середине 90-х контролировавшей бизнес на 2,4 млн км² земли, или 14% территории России. Взрослея, Евгений вступил в ОПГ Краба, своего крестного, который решился бросить вызов Джему, всесильному лидеру «Общака», и начать криминальную войну на Дальнем Востоке.
Юрий Быков называет сериал «масштабной сагой о людях, определивших насилие, как способ устройства общества и контроля над ним, стремившихся взять в свои руки власть над целой страной в эпоху хаоса и безвластия. Но главное — это попытка осмыслить образ жизни, принципы и убеждения нескольких поколений новейшей истории России. Сюжет проходит через финал Советского Союза, 90-ые и наше время, чтобы ответить на вопрос, изменились ли мышление и ментальность русского человека, и куда двигаться новому поколению».
Через жизнь и драму отца и сына Тихомировых перед зрителем развернется целая эпоха, во всей жестокости и великолепии, с ее взлетами, падениями и человеческими трагедиями.
Олег Маловичко не считает «Лихие» «фильмом про бандитов» или «криминальной историей». По словам сценариста, «это сказание о сибирской земле и сибирской семье, о нравах, которые передаются здесь людьми из поколения в поколение, о вечной борьбе и сосуществовании человека и природы в этих местах, о том, как человек меняет природу, и как природа, в свою очередь, меняет и самого человека, и отношения между людьми. Это история русского фронтира – но, если американский Дикий Запад был довольно быстро освоен, освоение Сибири идет до сих пор, и закончено не будет, вероятно, никогда. Отдаление от власти, от центра и цивилизации обнажает характеры людей, понимающих, что, если власти нет, она у каждого, и берет ее тот, кто сильнее. Оторванность от мира делает отношения и даже принципы отношений между людьми и в семье другими – они чище, жестче, прямее, страшнее. Для нас эти люди – не привычные персонажи-архетипы, а сказочные, мифические, почти инопланетные – и в то же время узнаваемые. Цивилизацию здесь не сдерживает человека, и многие конфликты решаются в лесу – где часто пропадают и сами конфликтующие».
Эта реальная история продолжается по сей день. Некоторые участники событий выжили, как Евгений, у которого растет свой сын, и до сих пор ждут обещанного криминальным сообществом смертного приговора.
«Этот проект для меня – память о моем отце и история на память моему сыну. Что мы на этой Земле оставляем после себя? Ни деньги, ни машины, ни квартиры. Оставить после себя мы можем только память. Так случилось, что мой отец после себя в этой жизни не оставил ничего, кроме детей – меня, братьев. Оставил навыки, которым он меня научил, ту жизнь, которой он меня наградил, последствия этой жизни. Но из материальных вещей, кроме пары фотографий, от него ничего не осталось. Поэтому я решил, что надо сохранить память о моем отце, каким бы он ни был. Мне бы также хотелось, чтобы эта история стала наставлением молодым людям, которые видят в криминальной жизни романтику, перспективы. Зритель сможет убедиться, что ни к чему хорошему такая жизнь не приведет и никого не приводила, за все рано или поздно придется платить, и все получают по заслугам», — говорит главный герой сериала Евгений Демин.
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