«Бессмертный» бандит Андрей Мерзликин ищет своих обидчиков в трейлере сериала «И снова здравствуйте!»

Онлайн-кинотеатр IVI представил трейлер криминальной комедии «И снова здравствуйте!
» режиссёра Егора Чичканова
(«Изи катка
»).
Жизнеутверждающая комедия о приключениях бандита по имени Борис. Он — «решала», в круг его обязанностей входят шантаж, пытки и убийства. Однажды герой решает завязать с такой работой и открыть кондитерскую. Борис сообщает об этом боссу, но в этот же день его убивают. Вскоре он приходит в себя и, к своему удивлению, оказывается в морге. Там восставший из мертвых герой знакомится с Артемом — студентом-медиком, проходящим практику. Борис хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения. На пути к этой разгадке главного героя периодически снова убивают, а Артёму приходится приводить Бориса в порядок, штопая дырки в теле и вправляя кости.
Главные роли в сериале сыграли Андрей Мерзликин
, Аглая Тарасова
, Денис Власенко
, Любовь Толкалина
, Алексей Серебряков
и Павел Чинарев
.
«Настоящим открытием для меня в этом проекте стал человек-ртуть, актер с невероятным умением преобразиться в кадре – Денис Власенко
, — поделился актер Андрей Мерзликин. — Мне было очень приятно работать со всей командой. Я, надеюсь, что настроение, которое царило на съемочной площадке, передастся и зрителю. Проект пронизан потрясающим чувством юмора режиссера Егора Чичканова и его умением видеть смешное, даже в таких «черных» комедийных ситуациях. Я уверен, что после просмотра сериала, зрители обязательно наполнятся жизнестойкостью и радостью!
».
«Я очень полюбил этого героя
, – комментирует Денис Власенко. — Артем классный парень, смешной и обаятельный, он наивный, именно поэтому подключается к проблемам Бориса. Мне кажется, основные черты его характера раскрывает именно герой Андрея Мерзликина. Жизнь, в которую он втягивает Артема, оказывается, совершенно противоположенной той жизни, которой он жил до этого. Меня очень зацепил сценарий и сюжетная линия, даже пришлось учится зашивать раны
».
«Работать с командой на этом проекте было одно удовольствие, нам не хотелось ни с кем расставаться
, – рассказал режиссер картины Егор Чичканов. — Когда я писал сценарий, я даже не подозревал, что на экране это история так преобразится и получится гораздо лучше, чем я придумал. Герои в сериале вышли очень яркие и интересные, мне кажется, что у нас получился по-настоящему живой проект
».
Премьера комедийного сериала «И снова здравствуйте!
» состоится 2 февраля на видеосервисе IVI.
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