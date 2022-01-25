Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
100 российских фильмов 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Бессмертный» бандит Андрей Мерзликин ищет своих обидчиков в трейлере сериала «И снова здравствуйте!»

25 января
2022 год

Новости кино >>
25 января 2022

Онлайн-кинотеатр IVI представил трейлер криминальной комедии «И снова здравствуйте!» режиссёра Егора ЧичкановаИзи катка»).


Жизнеутверждающая комедия о приключениях бандита по имени Борис. Он — «решала», в круг его обязанностей входят шантаж, пытки и убийства. Однажды герой решает завязать с такой работой и открыть кондитерскую. Борис сообщает об этом боссу, но в этот же день его убивают. Вскоре он приходит в себя и, к своему удивлению, оказывается в морге. Там восставший из мертвых герой знакомится с Артемом — студентом-медиком, проходящим практику. Борис хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения. На пути к этой разгадке главного героя периодически снова убивают, а Артёму приходится приводить Бориса в порядок, штопая дырки в теле и вправляя кости.

Главные роли в сериале сыграли Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Денис Власенко, Любовь Толкалина, Алексей Серебряков и Павел Чинарев.

«Настоящим открытием для меня в этом проекте стал человек-ртуть, актер с невероятным умением преобразиться в кадре – Денис Власенко, — поделился актер Андрей Мерзликин. — Мне было очень приятно работать со всей командой. Я, надеюсь, что настроение, которое царило на съемочной площадке, передастся и зрителю. Проект пронизан потрясающим чувством юмора режиссера Егора Чичканова и его умением видеть смешное, даже в таких «черных» комедийных ситуациях. Я уверен, что после просмотра сериала, зрители обязательно наполнятся жизнестойкостью и радостью!».

«Бессмертный» бандит Андрей Мерзликин ищет своих обидчиков в трейлере сериала «И снова здравствуйте!»

«Я очень полюбил этого героя, – комментирует Денис Власенко. — Артем классный парень, смешной и обаятельный, он наивный, именно поэтому подключается к проблемам Бориса. Мне кажется, основные черты его характера раскрывает именно герой Андрея Мерзликина. Жизнь, в которую он втягивает Артема, оказывается, совершенно противоположенной той жизни, которой он жил до этого. Меня очень зацепил сценарий и сюжетная линия, даже пришлось учится зашивать раны».

«Работать с командой на этом проекте было одно удовольствие, нам не хотелось ни с кем расставаться, – рассказал режиссер картины Егор Чичканов. — Когда я писал сценарий, я даже не подозревал, что на экране это история так преобразится и получится гораздо лучше, чем я придумал. Герои в сериале вышли очень яркие и интересные, мне кажется, что у нас получился по-настоящему живой проект».

Премьера комедийного сериала «И снова здравствуйте!» состоится 2 февраля на видеосервисе IVI.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Денис ВласенкоАндрей МерзликинАлексей СеребряковАглая ТарасоваЛюбовь ТолкалинаПавел ЧинарёвЕгор Чичканов
фильмы
И снова здравствуйте!

фотографии >>
«Бессмертный» бандит Андрей Мерзликин ищет своих обидчиков в трейлере сериала «И снова здравствуйте!» фотографии
«Бессмертный» бандит Андрей Мерзликин ищет своих обидчиков в трейлере сериала «И снова здравствуйте!» фотографии
«Бессмертный» бандит Андрей Мерзликин ищет своих обидчиков в трейлере сериала «И снова здравствуйте!» фотографии
«Бессмертный» бандит Андрей Мерзликин ищет своих обидчиков в трейлере сериала «И снова здравствуйте!» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

100 российских фильмов 2022

Скорбим

Расми Джабраилов
22 января ушёл из жизни актёр Расми Джабраилов.
Арнис Лицитис
21 января ушёл из жизни актёр Арнис Лицитис.

День рождения >>

Владимир Высоцкий
Стёпа Дягиль
Сергей Мартынов
Александр Петров (IV)
Татьяна Полосина
Андрей Ростоцкий
Иван Рыжов
Николай Сердцев
Ирина Юревич
Малгожата Богданьская
Энвер Гьокай
Миа Киршнер
Эрни Мангольд
Марчин Руй
Тони Сервилло
Каролина Ферраз
все родившиеся 25 января >>

Афиша кино >>

Чемпион из Освенцима
драма
Польша, 2021
Агент 117: Из Африки с любовью
комедия, приключения, шпионский фильм
Кения, Франция, 2021
Морбиус
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Спасти планету
фильм о животных
Великобритания, США, 2020
Исправь меня, если сможешь
драма, комедия
Австрия, Италия, 2020
Обходные пути
драма
Нидерланды, Россия, 2021
Я — Златан
биография, драма, спортивный фильм, экранизация
Швеция, Дания, Нидерланды, 2021
Любовь как бестселлер
комедия, мелодрама
Великобритания, Мексика, 2021
Мария. Спасти Москву
военный фильм, драма
Россия, 2021
Мы — монстры! 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Германия, Великобритания, 2021
Один на один
драма, социальная драма
Великобритания, Италия, Румыния, 2020
Фотоувеличение
детектив, драма, триллер
Великобритания, Италия, 1966
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен