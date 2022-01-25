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Антон Васильев продолжит службу на Невском

25 января
2022 год

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25 января 2022

На НТВ 31 января выйдет пятый сезон остросюжетного детектива «Невский» — 30-серийная «Охота на Архитектора». Главную роль в сериале – майора Павла Семёнова — бессменно исполнил Антон Васильев, уточняет пресс-служба телеканала.

Антон Васильев продолжит службу на Невском
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В четвертом сезоне Семёнов переживал смерть лучшего друга, криминального авторитета Фомы (Дмитрий Паламарчук), и именно гибель Фомина вернула главного героя в правоохранительные органы: главный герой решил вершить правосудие собственными руками, ведь преступникам удалось избежать справедливого наказания.

В «Охоте на Архитектора» Семёнов продолжит службу в полиции на должности начальника уголовного розыска УМВД по Центральному району. Его друг, полковник Андрей Михайлов (Андрей Гульнев), перейдет на службу в криминальный район, где живут по законам улиц. Тем временем дела у ФСБ плачевные: с тех пор, как была провалена операция по захвату Архитектора, а в лесу был найден труп Семенчука, ничего не изменилось. Они по-прежнему подозревают Семёнова в том, что именно он – Архитектор, но прямых доказательств этому нет, поэтому за ним ведется слежка. Между Семёновым и Михайловым складываются сложные отношения: Андрей не понимает, может ли доверять Павлу, и продолжает информировать ФСБ о действиях своего коллеги. Но это не все проблемы, с которыми столкнется Семёнов, ведь впереди его ждет «возвращение из прошлого».



«От сезона к сезону сценарий становится все сложнее, съемки – круче, в сценах все больше трюков и экшена. Хочу поблагодарить съемочную группу, которая работала над проектом, все большие профессионалы, знают, что делают, любят свою работу. И большое спасибо сценаристам за то, что создают такие интригующие сюжеты», — поделился режиссер сериала Игорь Драка.
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№ 1
Niel   25.01.2022 - 19:14
Ну грустно это, грустно. Столько раз видела этого актера в театре и играет то хорошо, а потом включаешь ТВ и он на НТВ))) читать далее>>
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Антон Васильев продолжит службу на Невском фотографии
Антон Васильев продолжит службу на Невском фотографии
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