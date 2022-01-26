Реновация в Токио: новое аниме от режиссера «Кода Гиас»

Студия Polygon Pictures
поделилась планами на франшизу «Создание жизни» (Estab-Life)
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Новый тайтл, словно трансформер, разворачивается в медиа-франшизу, состоящую из сериала, полнометражного фильма и мобильной видеоигры. Многосерийный «Создание жизни: Большой побег» (Estab-Life: Great Escape)
и полноразмерный «Создание жизни: Путь мстителей» (Estab-Life: Revengers’ Road)
расскажут о далеком будущем, где население Земли, достигнув пикового показателя, начало резко снижаться. В качестве ответной меры в Токио провели экспериментальную реновацию, поделив столицу на сектора с различными климатическими условиями и генетическими модификациями под наблюдением искусственного интеллекта. Некоторые люди будут пытаться покинуть свои «кластеры», и, конечно, найдутся те, кто будет готов им помочь.
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Японцы признали «Код Гиас» лучшим аниме XXI века
Полнометражный фильм пока не обзавелся датой релиза, а сериал выйдет в эфир уже в апреле этого года. Известно, что постановкой обоих проектов «Создания жизни» займется режиссер аниме «Код Гиас: Восставший Лелуш
» Горо Танигути
.
Производством обоих занимается Polygon Pictures
, известная аниме-трилогией о Годзилле, а также сериалами «Блейм!
», «Ронья, дочь разбойника» Горо Миядзаки
и сай-фая «Рыцари Сидонии
». Кроме того планируется выпуск мобильной видеоигры Estab-Life: Unity Memories
от компании Square Enix
.
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