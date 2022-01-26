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Реновация в Токио: новое аниме от режиссера «Кода Гиас»

26 января
2022 год

Новости кино >>
26 января 2022
Студия Polygon Pictures поделилась планами на франшизу «Создание жизни» (Estab-Life).



Новый тайтл, словно трансформер, разворачивается в медиа-франшизу, состоящую из сериала, полнометражного фильма и мобильной видеоигры. Многосерийный «Создание жизни: Большой побег» (Estab-Life: Great Escape) и полноразмерный «Создание жизни: Путь мстителей» (Estab-Life: Revengers’ Road) расскажут о далеком будущем, где население Земли, достигнув пикового показателя, начало резко снижаться. В качестве ответной меры в Токио провели экспериментальную реновацию, поделив столицу на сектора с различными климатическими условиями и генетическими модификациями под наблюдением искусственного интеллекта. Некоторые люди будут пытаться покинуть свои «кластеры», и, конечно, найдутся те, кто будет готов им помочь.

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Полнометражный фильм пока не обзавелся датой релиза, а сериал выйдет в эфир уже в апреле этого года. Известно, что постановкой обоих проектов «Создания жизни» займется режиссер аниме «Код Гиас: Восставший Лелуш» Горо Танигути.

Реновация в Токио: новое аниме от режиссера «Кода Гиас»

Производством обоих занимается Polygon Pictures, известная аниме-трилогией о Годзилле, а также сериалами «Блейм!», «Ронья, дочь разбойника» Горо Миядзаки и сай-фая «Рыцари Сидонии». Кроме того планируется выпуск мобильной видеоигры Estab-Life: Unity Memories от компании Square Enix.
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№ 1
Плюшка20 (Москва)   26.01.2022 - 11:23
класс! очень зашла идейка кстати. вообще больше подошло бы для фильмов, а не для аниме. но в целом даже как-то не плохо. посмотрю читать далее>>
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Реновация в Токио: новое аниме от режиссера «Кода Гиас» фотографии
Реновация в Токио: новое аниме от режиссера «Кода Гиас» фотографии
Реновация в Токио: новое аниме от режиссера «Кода Гиас» фотографии
Реновация в Токио: новое аниме от режиссера «Кода Гиас» фотографии
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