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Илья Коробко возвращается в «Гельвецию»

26 января
2022 год

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26 января 2022

В Петербурге начались съемки второго сезона сериала «Записки отельера» с Ильей Коробко в главной роли. Премьера пройдет во второй половине года в онлайн-кинотеатре Okko, сообщает его пресс-служба.

Илья Коробко возвращается в «Гельвецию»
фото: Медиасервис Okko

Сериал продолжит рассказ о молодом владельце бутик-отеля Александре, который вопреки ожиданиям отца-миллиардера принимает активное участие в жизни своего бизнеса. К своим персонажам вернутся Ирина Темичева, Кристина Убелс, Екатерина Зорина и Артур Ваха. Присоединится к проекту Анна Богомолова, которой досталась роль антагониста главного героя.

«Второй сезон написан уже в большем хронометраже – серии по 20 минут каждая, благодаря чему появилась возможность добавить глубину и раскрыть тему взаимоотношений героев. События будут раскручиваться между Александром и уже тремя женщинами, в любовный конфликт будет замешан и отец, что усилит тему спора «отцы-дети». Задача Александра остаться верным отцу, сохранить управление отелем за собой, а также все-таки выбрать ту самую девушку», – рассказывает о новых сериях режиссер Радда Новикова.

Илья Коробко возвращается в «Гельвецию»
фото: Медиасервис Okko

«Проект изначально был достаточно экспериментальным, мы работали на зрителя, который мог бы его смотреть в пути на учебу или работу. Второй сезон мы делаем для более широкой аудитории, с полноценными и драматургически более выстроенными сериями», – комментирует продюсер Теймур Джафаров.

В основу первого сезона «Записок отельера» легли бестселлеры Юниса Теймурханлы Room service и Upgrade, рассказывающие необычные истории из жизни отеля «Гельвеция», где и проходили съемки проекта. Премьера состоялась в мае 2020 года, по итогам которого сериал попал в Топ-10 самых просматриваемых проектов онлайн-кинотеатра Okko.
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Записки отельера #ГельвецияЗаписки отельера-2

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Илья Коробко возвращается в «Гельвецию»
Илья Коробко возвращается в «Гельвецию»
Илья Коробко возвращается в «Гельвецию»
Илья Коробко возвращается в «Гельвецию»
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