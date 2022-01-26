Якутская драма «Ыт» выйдет в цифровой прокат 1 февраля

Мировая премьера фильма состоялась на Варшавском международном кинофестивале, где он был удостоен сразу двух наград — специального упоминания жюри Сети продвижения азиатского кино NETPAC и специального приза жюри основного конкурса с формулировкой «За чистый кинематографический взгляд на простую повседневную жизнь».
Картина снята в Амгинском улусе республики Саха и состоит из семи разножанровых историй о сельской жизни и социальной коммуникации в условиях риска и неопределенности. Так, героем одной истории становится подросток, взявший без спроса отцовское ружье, другой — деревенский глава, неожиданно узнавший, что у сына есть невеста. Еще одна история посвящена молодой семье, потерявшей деньги на продаже недвижимости.
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