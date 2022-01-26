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Якутская драма «Ыт» выйдет в цифровой прокат 1 февраля

26 января
2022 год

Новости кино >>
26 января 2022

Цифровая премьера якутской драмы «Ыт» от режиссерского дуэта Дмитрия ДавыдоваПугало») и Степана БурнашеваЧерный снег») состоится 1 февраля в онлайн-кинотеатре KION, сообщает его пресс-служба.

Якутская драма «Ыт» выйдет в цифровой прокат 1 февраля
фото: Онлайн-кинотеатр KION

Мировая премьера фильма состоялась на Варшавском международном кинофестивале, где он был удостоен сразу двух наград — специального упоминания жюри Сети продвижения азиатского кино NETPAC и специального приза жюри основного конкурса с формулировкой «За чистый кинематографический взгляд на простую повседневную жизнь».

Картина снята в Амгинском улусе республики Саха и состоит из семи разножанровых историй о сельской жизни и социальной коммуникации в условиях риска и неопределенности. Так, героем одной истории становится подросток, взявший без спроса отцовское ружье, другой — деревенский глава, неожиданно узнавший, что у сына есть невеста. Еще одна история посвящена молодой семье, потерявшей деньги на продаже недвижимости.

Якутская драма «Ыт» выйдет в цифровой прокат 1 февраля
фото: Онлайн-кинотеатр KION

На площадке были задействованы 70 актеров, среди которых заслуженные артисты якутского кино Иннокентий Луковцев, Сергей Баланов, Дьулустан Семенов, Петр Садовников, Ирина Михайлова, Игорь Говоров и Георгий Бессонов, актеры Амгинского народного театра, а также обычные жители улуса.
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Якутская драма «Ыт» выйдет в цифровой прокат 1 февраля
Якутская драма «Ыт» выйдет в цифровой прокат 1 февраля
Якутская драма «Ыт» выйдет в цифровой прокат 1 февраля
Якутская драма «Ыт» выйдет в цифровой прокат 1 февраля
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