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Анна Миклош покажет свое «Доброе сердце»

26 января
2022 год

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26 января 2022

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «Доброе сердце» с Анной Миклош и Дмитрием Сарансковым в главных ролях. В скором времени фильм покажут на телеканале «Dомашний», сообщает его пресс-служба.

Анна Миклош покажет свое «Доброе сердце»
фото: Телеканал «Dомашний»

Картина расскажет историю девушки Киры. Еще совсем юной она лишилась родной семьи и жила в доме своей школьной учительницы Таисии Ивановны, которая относилась к ней как к родной, но вскоре умерла от сердечного приступа. Единственным близким человеком для нее становится возлюбленный Максим, от которого она беременна, но и тут девушку ждет тяжелый удар: ребенка она потеряет. Случайно узнав в больнице о брошенном младенце, пара принимает решение об усыновлении. И по удивительному совпадению оказывается, что это сын Дмитрия, племянника Таисии Ивановны. К тому же у ребенка есть брат-близнец.

«Моя героиня – целеустремленный человек, верный своим принципам. Она также, как и я, верит в лучшее в людях, старается сглаживать конфликты в надежде, что добро победит. Ее материнская любовь к сыну возведена в абсолют. Она растворяется в сыне, что приводит к страху его потерять», – рассказывает исполнительница главной роли Анна Миклош. «Это добрая и в то же время поучительная история о человеческих ценностях и цене, которую приходится платить за желание жить чужой жизнью», – добавляет ее партнер Дмитрий Сарансков.

Анна Миклош покажет свое «Доброе сердце»
фото: Телеканал «Dомашний»

Также участие в съемках приняли Дарья Донцова, Егор Козлов, Вероника Мишаева, Сергей Митрюшин, Ольга Морозова, Евгений Лесничий и другие актеры. Режиссером-постановщиком выступила Алина Чеботарева, снявшая сериалы «Срочно! Ищу мужа» и «Судьба по имени любовь».
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