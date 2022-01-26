Анна Миклош покажет свое «Доброе сердце»

Картина расскажет историю девушки Киры. Еще совсем юной она лишилась родной семьи и жила в доме своей школьной учительницы Таисии Ивановны, которая относилась к ней как к родной, но вскоре умерла от сердечного приступа. Единственным близким человеком для нее становится возлюбленный Максим, от которого она беременна, но и тут девушку ждет тяжелый удар: ребенка она потеряет. Случайно узнав в больнице о брошенном младенце, пара принимает решение об усыновлении. И по удивительному совпадению оказывается, что это сын Дмитрия, племянника Таисии Ивановны. К тому же у ребенка есть брат-близнец.
«Моя героиня – целеустремленный человек, верный своим принципам. Она также, как и я, верит в лучшее в людях, старается сглаживать конфликты в надежде, что добро победит. Ее материнская любовь к сыну возведена в абсолют. Она растворяется в сыне, что приводит к страху его потерять», – рассказывает исполнительница главной роли Анна Миклош. «Это добрая и в то же время поучительная история о человеческих ценностях и цене, которую приходится платить за желание жить чужой жизнью», – добавляет ее партнер Дмитрий Сарансков.
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