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Основатель Comedy Club Артур Джанибекян и «Национальная медиа группа» объявили о создании совместной кинокомпании

26 января
2022 год

Новости кино >>
26 января 2022
Основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян и «Национальная Медиа Группа» объявили о создании совместной продакшн-компании. Предприятие займется оригинальным контентом для российских стримингов и будет носить название Originals Production, сообщает пресс-служба «Национальной Медиа Группы».

Основатель Comedy Club Артур Джанибекян и «Национальная медиа группа» объявили о создании совместной компании
фото: adindex

Планируется, что компания привлечет лучших российских продюсеров и в скором времени станет ведущим агрегатором и производителем онлайн-контента.

«Беспрецедентное объединение креативных команд позволит значительно усилить наши позиции на рынке производства контента, в целом подтвердить лидирующее место Национальной Медиа Группы в контентной сфере и, уверен, совместными усилиями создать не один успешный проект», – комментирует заместитель генерального директора «НМГ» по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов. «Originals Production станет главным местом рождения новых смыслов и трендов. Кроме еще одной возможности производить актуальный контент, я рад ощущать себя в привычном состоянии совладельца нового предприятия», – добавляет Артур Джанибекян, недавно также зарегистрировавший кинокомпанию «Артислав» совместно с Вячеславом Дусмухаметовым.

Артур Джанибекян является основателем первого в России шоу в жанре stand-up-комедии и созданного на его основе продюсерского центра Comedy Club Production, контрольный пакет акций которого в 2012 году был продан телеканалу ТНТ. В 2017 году единственным владельцем центра стал холдинг «Газпром-Медиа». С 2015 года Джанибекян занимал в нем должность генерального директора субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», объединяющего Comedy Club Production и каналы ТНТ, ТВ-3, «Пятница» и «2х2». В 2018-м перешел на пост первого заместителя гендиректора. В разные годы создавал и успешно поддерживал такие проекты, как «Танцы», «Однажды в России», «Импровизация», «Comedy Баттл», сериалы «Жуки», «Универ», «Интерны», «Наша Russia», «Домашний арест» и многие другие.

«Национальная Медиа Группа» была создана в 2008 году путем объединения медийных активов миллиардера Алексея Мордашова, Банка «Россия», «Сургутнефтегаза» и страховой группы «Согаз». Является владельцем телеканалов РЕН ТВ, СТС, «Dомашний», «Че», СТС Love, СТС Kids, мультимедийного информационного центра «Известия», а также онлайн-кинотеатра More.TV.
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№ 1
Аки   26.01.2022 - 17:22
Ну блин, еще бы, одна копания другой лучше - реально, почти все в директорате 40+, как и весь контент, и все решения )) читать далее>>
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