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«Купе номер шесть» номинировали на французскую премию «Сезар»

26 января
2022 год

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26 января 2022

Картина финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер шесть» получила номинацию на национальную кинопремию Франции «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм». Полный список претендентов появился на сайте премии.


«Купе номер шесть» номинировали на французскую премию «Сезар»
фото: кадр из фильма «Купе номер шесть», 2021

Фильм стал совместным проектом Финляндии, Эстонии, России и Германии. Действие происходит в поезде «Москва-Мурманск», где случайно встречаются финская студентка и русский шахтер. Нечаянное соседство помогает им осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям. Главные роли исполнили Сейди Хаарла и Юра Борисов. Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. Ранее картина получила Гран-при Каннского кинофестиваля и была заявлена от Финляндии на «Оскар».

Также на звание лучшего иностранного фильма по версии французской Академии искусств и технологий кинематографа претендуют ленты «Сядь за руль моей машины» Рюсуке Хамагути, «Первая корова» Келли Райхардт, «Отец» Флориана Зеллера, «Параллельные матери» Педро Альмадовара, «Худший человек на свете» Йоакима Триера и «Закон Тегерана» Саида Рустаи.

Церемония вручения премии состоится 25 февраля.
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№ 1
Аки   26.01.2022 - 17:23
А вот даже не удивлюсь, если фильм возьмет статуэтку! Получился очен камерный, прям на удивление, душевный и приятный, такой любят в Сезар читать далее>>
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