«Купе номер шесть» номинировали на французскую премию «Сезар»

Картина финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер шесть» получила номинацию на национальную кинопремию Франции «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм». Полный список претендентов появился на сайте премии.
фото: кадр из фильма «Купе номер шесть», 2021
Фильм стал совместным проектом Финляндии, Эстонии, России и Германии. Действие происходит в поезде «Москва-Мурманск», где случайно встречаются финская студентка и русский шахтер. Нечаянное соседство помогает им осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям. Главные роли исполнили Сейди Хаарла и Юра Борисов. Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. Ранее картина получила Гран-при Каннского кинофестиваля и была заявлена от Финляндии на «Оскар».
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