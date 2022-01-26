Джейк Джилленхол начнет грабить яхты

Джейк Джилленхол сыграет главную роль в экшн-триллере об ограблениях дорогих яхт. Оригинальное название проекта — Cut and Run, пишет Variety.
фото: Getty Images
О сюжете картины данных практически нет. Известно лишь, что отправной точкой истории станет столкновение банды Джилленхола не с теми ребятами, которые решат во что бы ни стало вернуть похищенное.
Сценарий был написан соавтором сериала «Спецназ» и фантастического боевика «На крючке» Джоном Гленном. Производством будет заниматься компания New Republic Pictures, заключившая долгосрочный контракт с Джилленхолом и уже снявшая его в криминальной драме «Скорая», российская премьера которой намечена на 7 апреля.
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