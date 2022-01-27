Анимадок Алексея Евстигнеева «Папины письма» примет участие в крупнейшем копродукционном форуме Euro connection во Франции

Анимационный документальный фильм Алексея Евстигнеева «Папины письма» станет первым российским проектом, принявшим участие в конкурсе крупнейшего копродукционного форума Euro connection, который пройдет в рамках Международного кинофестиваля короткометражного кино в Клермон-Ферране 1 и 2 февраля. Всего для участия в питчинге в этом году было отобрано 14 проектов, сообщает пресс-служба кинокомпании MIMESIS, занимающейся производством фильма.
фото: кадр из фильма «Папины письма» , режиссер Алексей Евстигнеев
Ранее на стадии девелопмента фильм получил грант французского Национального центра кинематографии и анимации CNC и стал первым российским проектом, отобранным для участия в лаборатории-инкубаторе анимационного кино Ciclic, таким образом получив в общей сложности 80 000 евро. Поддержка была оказана режиссеру во многом благодаря международному успеху его дипломного фильма «Золотые пуговицы», премьера которого состоялась на фестивале документального кино Visions du Reel в Ньоне.
В основу фильма «Папины письма» легла трагическая история известного ученого и основателя Гидрометеорологического центра СССР Алексея Феодосьевича Вангенгейма, который был репрессирован в 1930-е годы по стандартному обвинению в шпионаже и вредительстве. Центральной линией повествования стала его трогательная переписка с дочерью Элеонорой, в которой он представляет свое заключение в Соловецком лагере своего рода путешествием, тщательно описывая окружающую его природу с помощью рисунков и гербариев. Их эстетика и стала образным содержанием фильма, выполненного в смешанной анимационной технике.
фото: рабочие кадры из фильма «Папины письма» , режиссер Алексей Евстигнеев
«Участие проекта "Папины письма" на Euro Connection — исторический момент для российского короткометражного кино. Мы очень надеемся представить Россию как надежного партнера для копродукции, после чего, в апреле 2022 года, планируем участвовать в конкурсе Министерства культуры РФ на распределение миноритарной поддержки анимационных короткометражных проектов», — комментирует продюсер кинокомпании MIMESIS Янна Буряк.
Один из самых престижных в мире Международный фестиваль короткометражного кино в Клермон-Ферране пройдет с 28 января по 5 февраля. И среди 77 попавших в его программу фильмов также есть российские картины — «Холодно» Данилы Иванова и «Собирайся, поедем на праздник» Ламары Согомонян. Обе ленты принимали участие в конкурсе короткого метра российского смотра «Кинотавр».
обсуждение >>