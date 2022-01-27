Рюсуке Хамагути и Карим Айнуз составят компанию М. Найту Шьямалану в Берлине

Определять судьбу Золотых и Серебряных медведей в 2022 году будут режиссеры Рюсуке Хамагути, Карим Айнуз, Анна Зора Берашед, французско-тунисский продюсер Саид Бен Саид, датская актриса Конни Нильсен и зимбабвийская писательница Цици Дангарембга.
Смотр пройдет с 10 по 20 февраля в офлайн-формате с повторными показами и повышенными мерами безопасности. Фильмом открытия станет участвующая в конкурсе лента Франсуа Озона «Петер фон Кант». Решения жюри будут оглашены на церемонии вручения наград 16 февраля.
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