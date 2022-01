Российские фильмы «Короткое лето» и «Белой дороги!» получили награды международного форума When East Meets West

фото: кадр из фильма «Белой дороги!», реж. Элла Манжеева

Российские фильмы « Насти Коркия и « Белой дороги! Эллы Манжеевой получили награды международного копродукционного форума When East Meets West (WEMW) в Триесте, сообщает пресс-служба Роскино.«Короткое лето» стало первым полнометражным игровым фильмом Насти Коркия, чей короткий метр « Почти весна » получил в 2021 году диплом на «Кинотавре». Картина рассказывает об общественных процессах в России 2004 года от лица семилетней девочки, которая проводит летние каникулы в деревне. Фильм был представлен в главной программе форума, секции копродукции, и получил две награды. Первая (Pop Up Film Residency Award) обеспечит режиссеру возможность работы над проектом с международными экспертами в Европе. Вторая (Producers Network Award) позволит продюсеру Наталье Дрозд участвовать в сессии Producers Network на Каннском кинорынке Marche du Film в этом году. Мистическая драма Эллы Манжеевой «Белой дороги!» о поисках молодым человеком пропавшей в степи матери завоевала награду Laser Film Award в секции This is Now, которая позволит покрыть 30% расходов на постпродакшн фильма.Кроме отмеченных призами в форуме участвовали и другие российские картины - драма Михаила Местецкого Год рождения » и представленные в секции социально значимых проектов ленты « Татьяны Соболевой и «» Юлии Мироновой. В состав российской делегации входили Юлия Мишкинене Полина Шлихт и другие представители индустрии. Форум проходил в партнерстве с экспортным брендом Роскино Russian Content Worldwide, и Россия впервые принимала в нем участие., – подводит итоги мероприятия генеральный директор РОСКИНО