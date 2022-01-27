Российские фильмы «Короткое лето» и «Белой дороги!» получили награды международного форума When East Meets West

Российские фильмы «Короткое лето» Насти Коркия и «Белой дороги!» Эллы Манжеевой получили награды международного копродукционного форума When East Meets West (WEMW) в Триесте, сообщает пресс-служба Роскино.
фото: кадр из фильма «Белой дороги!», реж. Элла Манжеева
«Короткое лето» стало первым полнометражным игровым фильмом Насти Коркия, чей короткий метр «Почти весна» получил в 2021 году диплом на «Кинотавре». Картина рассказывает об общественных процессах в России 2004 года от лица семилетней девочки, которая проводит летние каникулы в деревне. Фильм был представлен в главной программе форума, секции копродукции, и получил две награды. Первая (Pop Up Film Residency Award) обеспечит режиссеру возможность работы над проектом с международными экспертами в Европе. Вторая (Producers Network Award) позволит продюсеру Наталье Дрозд участвовать в сессии Producers Network на Каннском кинорынке Marche du Film в этом году. Мистическая драма Эллы Манжеевой «Белой дороги!» о поисках молодым человеком пропавшей в степи матери завоевала награду Laser Film Award в секции This is Now, которая позволит покрыть 30% расходов на постпродакшн фильма.
«Российская делегация на форуме WEMW была самой представительной – более 20 профессионалов индустрии. Мы были рады презентовать разнообразные по стилю и духу проекты и видим, как очень специальные темы, которые поднимают режиссеры, многие из которых представляют российские регионы, покоряют сердца экспертов. Уверена, что награды, которые получили представители нашей индустрии, дадут качественное развитие их проектам. Главным итогом форума для нас стал новый уровень диалога с профессиональным сообществом, необходимый для развития копродукции и международного партнерства», – подводит итоги мероприятия генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова.
обсуждение >>