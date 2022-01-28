Филипп и Иван Янковские получили «Золотого орла»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила имена лучших актеров 2021 года.
фото: кадр из фильма «Пара из будущего»
«Золотого орла» за главную женскую роль в полнометражном кино удостоена Мария Аронова
за роль в фантастической комедии «Пара из будущего
». Актером года признан Филипп Янковский
, воплотивший образ «Ивана Денисовича
».
За роли второго плана награды получили актеры из команды фильма «Огонь
» — Ирина Горбачёва
и Иван Янковский
. Сергею Шакурову
вручили почетный приз.
Вручение наград проходит на «Мосфильме».
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