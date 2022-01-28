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Филипп и Иван Янковские получили «Золотого орла»

28 января
2022 год

Новости кино >>
28 января 2022
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила имена лучших актеров 2021 года.

Филипп и Иван Янковские получили «Золотого орла»
фото: кадр из фильма «Пара из будущего»

«Золотого орла» за главную женскую роль в полнометражном кино удостоена Мария Аронова за роль в фантастической комедии «Пара из будущего». Актером года признан Филипп Янковский, воплотивший образ «Ивана Денисовича».

За роли второго плана награды получили актеры из команды фильма «Огонь» — Ирина Горбачёва и Иван Янковский. Сергею Шакурову вручили почетный приз.

Вручение наград проходит на «Мосфильме».
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