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«Золотого орла» за лучший фильм удостоены «Серебряные коньки»

28 января
2022 год

Новости кино >>
28 января 2022

Триумфатором «Золотого орла» стала картина Михаила Локшина «Серебряные коньки», признанная лучшим фильмом 2021 года. Лента была представлена в 12 категориях и одержала победу в шести номинациях, включая сценарий, операторскую работу, монтаж, работу художника-постановщика и художника по костюмам.

«Золотого орла» за лучший фильм удостоены «Серебряные коньки»
фото: кадр из фильма «Серебряные коньки»

Три премии достались фильму «Огонь» — за роли второго плана (Ирина Горбачёва, Иван Янковский) и работу звукорежиссера. Лучшим режиссером признали Глеба Панфилова за картину «Иван Денисович», отмеченную также за роль Филиппа Янковского.

Среди неигровых лент победу одержал «Бондарчук. Battle», лучшим мультфильмом стал «Конь Юлий и большие скачки», а «Друга» наградили в категории короткого метра.

«Золотого орла» за лучший фильм удостоены «Серебряные коньки»
фото: кадр из мультфильма «Конь Юлий и большие скачки»


ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

Лучший фильм — «Серебряные коньки»

«Иван Денисович»
«Капитан Волконогов бежал»
«Огонь»
«Уроки фарси»

Лучший телевизионный сериал — «Седьмая симфония»

«Грозный»
«Обитель»

Лучший сериал онлайн-платформ — «Вертинский»

«Вампиры средней полосы»
«Пингвины моей мамы»

Лучший неигровой фильм — «Бондарчук. Battle»

«Байкал. Удивительные приключения Юмы»
«Кто тебя победил никто»

Лучший короткометражный фильм — «Друг»

«Аптека счастья»
«И привет!»

Лучший анимационный фильм — «Конь Юлий и большие скачки»

«Аляска»
«Кощей. Начало»

Лучшая режиссерская работа — Глеб Панфилов, «Иван Денисович»

Наталья Меркулова, Алексей Чупов – «Капитан Волконогов бежал»
Михаил Локшин – «Серебряные коньки»

Лучший сценарий — Роман Кантор, «Серебряные коньки»

Наталья Меркулова, Алексей Чупов – «Капитан Волконогов бежал»
Илья Цофин – «Уроки Фарси»

Лучшая женская роль в кино — Мария Аронова, «Пара из будущего»

Анна Михалкова – «Дело»
Ирина Старшенбаум – «Общага»

Лучшая женская роль на телевидении — Александра Урсуляк, «Пингвины моей мамы»

Александра Ребенок – «Обитель»
Наталья Рогожкина – «Седьмая симфония»

Лучшая мужская роль в кино — Филипп Янковский, «Иван Денисович»

Юра Борисов – «Капитан Волконогов бежал»
Константин Хабенский – «Огонь»

Лучшая мужская роль на телевидении — Алексей Гуськов, «Седьмая симфония»

Алексей Филимонов – «Вертинский»
Филипп Янковский – «Контейнер»

Лучшая женская роль второго плана — Ирина Горбачёва, «Огонь»

Дарья Коныжева – «Пара из будущего»
Северия Янушаускайте – «Серебряные коньки»

Лучшая мужская роль второго плана — Иван Янковский, «Огонь»

Тимофей Трибунцев – «Капитан Волконогов бежал»
Алексей Гуськов – «Серебряные коньки»

Лучшая операторская работа — Игорь Гринякин, «Серебряные коньки»

Александр Александров – «Общага»
Михаил Милашин – «Огонь»

Лучшая работа художника-постановщика — Александр Загоскин, «Серебряные коньки»

Сергей Февралев – «Капитан Волконогов бежал»
Анастасия Каримулина, Изабела Тихоньска – «Конёк-горбунок»

Лучшая работа художника по костюмам — Татьяна Патрахальцева и Галина Солодовникова, «Серебряные коньки»

Надежда Васильева – «Капитан Волконогов бежал»
Надежда Васильева, Ольга Михайлова – «Конек-горбунок»

Лучшая музыка к фильму — Алексей Айги, «Белый снег»

Вадим Биберган – «Иван Денисович»
Кирилл Бородулев – «Огонь»

Лучший монтаж фильма — Мария Лихачева и Дмитрий Слобцев, «Серебряные коньки»

Ольга Петрусевич – «Иван Денисович»
Серик Бейсеу, Константин Ларченко – «Конёк-горбунок»

Лучшая работа звукорежиссера — Алексей Самоделко, «Огонь»

Никита Ганькин – «Иван Денисович»
Алексей Самоделко – «Серебряные коньки»

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам — Пётр Горшенин, Татьяна Вавилова – «Последний богатырь: корень зла»

Анна Мановицкая, Лариса Сверба – «Иван Денисович»
Тамара Фрид – «Серебряные коньки»

Лучший визуальные эффекты — Компания CGF, «Конёк-горбунок»

Компания CGF – «Огонь»
Компания CGF – «Серебряные коньки»

Почетная премия за вклад в российский кинематограф — Сергей Шакуров
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