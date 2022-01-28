«Золотого орла» за лучший фильм удостоены «Серебряные коньки»

Триумфатором «Золотого орла» стала картина
Михаила Локшина
«
Серебряные коньки
», признанная лучшим фильмом 2021 года. Лента была представлена в 12 категориях и одержала победу в шести номинациях, включая сценарий, операторскую работу, монтаж, работу художника-постановщика и художника по костюмам.
фото: кадр из фильма «Серебряные коньки»
Три премии достались фильму «
Огонь
» — за роли второго плана (
Ирина Горбачёва
,
Иван Янковский
) и работу звукорежиссера. Лучшим режиссером признали
Глеба Панфилова
за картину «
Иван Денисович
», отмеченную также за роль
Филиппа Янковского
.
Среди неигровых лент победу одержал «
Бондарчук. Battle
», лучшим мультфильмом стал «
Конь Юлий и большие скачки
», а «
Друга
» наградили в категории короткого метра.
фото: кадр из мультфильма «Конь Юлий и большие скачки» ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
:
Лучший фильм — «
» Серебряные коньки
«Иван Денисович»
«
Капитан Волконогов бежал
»
«Огонь»
«
Уроки фарси
»
Лучший телевизионный сериал — «
» Седьмая симфония
«
Грозный
»
«
Обитель
»
Лучший сериал онлайн-платформ — «
» Вертинский
«
Вампиры средней полосы
»
«
Пингвины моей мамы
»
Лучший неигровой фильм — «Бондарчук. Battle»
«
Байкал. Удивительные приключения Юмы
»
«
Кто тебя победил никто
»
Лучший короткометражный фильм — «
» Друг
«
Аптека счастья
»
«
И привет!
»
Лучший анимационный фильм — «
» Конь Юлий и большие скачки
«Аляска»
«
Кощей. Начало
»
Лучшая режиссерская работа — Глеб Панфилов, «Иван Денисович»
Наталья Меркулова
,
Алексей Чупов
– «Капитан Волконогов бежал»
Михаил Локшин – «Серебряные коньки»
Лучший сценарий —
, «Серебряные коньки» Роман Кантор
Наталья Меркулова, Алексей Чупов – «Капитан Волконогов бежал»
Илья Цофин
– «Уроки Фарси»
Лучшая женская роль в кино —
, « Мария Аронова » Пара из будущего Анна Михалкова
– «
Дело
»
Ирина Старшенбаум
– «
Общага
»
Лучшая женская роль на телевидении —
, «Пингвины моей мамы» Александра Урсуляк Александра Ребенок
– «Обитель»
Наталья Рогожкина
– «Седьмая симфония»
Лучшая мужская роль в кино —
, «Иван Денисович» Филипп Янковский Юра Борисов
– «Капитан Волконогов бежал»
Константин Хабенский
– «Огонь»
Лучшая мужская роль на телевидении —
, «Седьмая симфония» Алексей Гуськов Алексей Филимонов
– «Вертинский»
Филипп Янковский – «
Контейнер
»
Лучшая женская роль второго плана —
, «Огонь» Ирина Горбачёва Дарья Коныжева
– «Пара из будущего»
Северия Янушаускайте
– «Серебряные коньки»
Лучшая мужская роль второго плана —
, «Огонь» Иван Янковский Тимофей Трибунцев
– «Капитан Волконогов бежал»
Алексей Гуськов – «Серебряные коньки»
Лучшая операторская работа —
, «Серебряные коньки» Игорь Гринякин Александр Александров
– «Общага»
Михаил Милашин
– «Огонь»
Лучшая работа художника-постановщика —
, «Серебряные коньки» Александр Загоскин Сергей Февралев
– «Капитан Волконогов бежал»
Анастасия Каримулина
,
Изабела Тихоньска
– «
Конёк-горбунок
»
Лучшая работа художника по костюмам —
и Галина Солодовникова, «Серебряные коньки» Татьяна Патрахальцева Надежда Васильева
– «Капитан Волконогов бежал»
Надежда Васильева, Ольга Михайлова – «Конек-горбунок»
Лучшая музыка к фильму —
, « Алексей Айги » Белый снег Вадим Биберган
– «Иван Денисович»
Кирилл Бородулев
– «Огонь»
Лучший монтаж фильма — Мария Лихачева и Дмитрий Слобцев, «Серебряные коньки»
Ольга Петрусевич – «Иван Денисович»
Серик Бейсеу
, Константин Ларченко – «Конёк-горбунок»
Лучшая работа звукорежиссера — Алексей Самоделко, «Огонь»
Никита Ганькин – «Иван Денисович»
Алексей Самоделко – «Серебряные коньки»
Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам — Пётр Горшенин, Татьяна Вавилова – «
» Последний богатырь: корень зла
Анна Мановицкая, Лариса Сверба – «Иван Денисович»
Тамара Фрид – «Серебряные коньки»
Лучший визуальные эффекты — Компания CGF, «Конёк-горбунок»
Компания CGF – «Огонь»
Компания CGF – «Серебряные коньки»
Почетная премия за вклад в российский кинематограф — Сергей Шакуров
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