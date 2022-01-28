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Сантехники Леха и Жека возвращаются в криминальный мир

28 января
2022 год

Новости кино >>
28 января 2022

Премьера второго сезона комедийного сериала «Два» с Евгением Куликом и Алексеем Кривеней состоится в онлайн-кинотеатре KION 9 февраля. Автором новых эпизодов вновь стал сам Кулик, сообщает пресс-служба сервиса.

Сантехники Леха и Жека возвращаются в криминальный мир
фото: Онлайн-кинотеатр KION

В новом сезоне сантехники-неудачники Леха и Жека столкнутся с последствиями своих попыток легко и быстро разбогатеть. События продолжатся ровно там, где герои оказались в конце первого сезона — в логове криминального авторитета Мамона и его банды. Чтобы сохранить свои жизни, они обещают ему выплатить кругленькую сумму в течение недели и возвращаются к своим злосчастным предприятиям. Но теперь градус напряжения значительно выше: бандиты следят за каждым их шагом. Кроме того, под угрозой оказывается и семейная жизнь Лехи. Работающая в полиции жена Тамара полностью в нем разочаровывается.

«Второй сезон проекта “Два” — это история о том, как ради любви и дружбы двое простых ребят готовы раздолбать все и вся!», — комментирует Евгений Кулик. «Первый сезон по структуре был близок к скетчкому — в каждой серии проигрывалась ситуация очередного эпического провала Жеки и Лехи в попытке разбогатеть. Второй сезон получился более сериальным, с развивающейся и не совсем предсказуемой сквозной линией», — добавляет креативный продюсер KION Наталья Исакова.

Сантехники Леха и Жека возвращаются в криминальный мир
фото: Онлайн-кинотеатр KION

К своим ролям вернулись Ирина Соболева, Юлия Гришаева и Роман Маякин. Постановкой вновь занимались Сергей Наумов и Станислав Светлов. Проект можно будет посмотреть как полнометражный фильм, либо как сериал из десяти эпизодов продолжительностью 10 минут.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   28.01.2022 - 13:33
Кулик - пора менять амплуа! Давно! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Сантехники Леха и Жека возвращаются в криминальный мир
Сантехники Леха и Жека возвращаются в криминальный мир
Сантехники Леха и Жека возвращаются в криминальный мир
Сантехники Леха и Жека возвращаются в криминальный мир
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