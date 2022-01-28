Минкульт открыл прием заявок на поддержку российских дебютов в прокате

Министерство культуры РФ объявило о старте приема заявок на получение государственной поддержки проката дебютных полнометражных фильмов на территории России в 2022 году. Он продлится до 26 февраля, сообщается в официальном объявлении ведомства.
фото: РИА Новости
К рассмотрению принимаются как игровые, так и документальные ленты, созданные при финансовой поддержке Минкульта. Заявку может подать компания, не являющаяся некоммерческой организацией.
Отбор проектов для предоставления субсидии будет проходить на конкурсной основе. Размер предоставляемой суммы составит не более 4 млн рублей.
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