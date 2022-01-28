Стивен Спилберг, Дени Вильнёв и Джейн Кэмпион претендуют на премию Гильдии режиссеров Америки

В категории «Лучший режиссер драматического сериала» впервые в истории премии все номинации у постановщиков одного шоу — «Наследники»: Андрия Парекха, Кевина Брэя, Марка Майлода, Лорин Скафарии и Роберта Пульчини и Шэри Спрингер Берман. Лучшим режиссером комедийного проекта могут назвать Эрику Дантон, Сэма Джонса и ЭмДжея Дилэйни, работавших над разными сериями «Теда Лассо», Майка Уайта («Белый лотос») или Люсию Аньелло («Хитрости»).
Почетную награду за выдающиеся достижения в области кинорежиссуры получитСпайк Ли.
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