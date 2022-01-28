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Стивен Спилберг, Дени Вильнёв и Джейн Кэмпион претендуют на премию Гильдии режиссеров Америки

28 января
2022 год

Новости кино >>
28 января 2022
Объявлены имена претендентов на ежегодную премию Гильдии режиссеров США, 74-я церемония вручения которой состоится 12 марта.

Стивен Спилберг, Дени Вильнёв и Джейн Кэмпион претендуют на премию Гильдии режиссеров Америки
фото: кадр из фильма «Белфаст», режиссер Кеннет Брана

На звание лучшего режиссера претендуют Стивен СпилбергВестсайдская история»), Пол Томас АндерсонЛакричная пицца»), Дени ВильнёвДюна»), Кеннет БранаБелфаст») и Джейн КэмпионВласть пса»). Лучшим дебютантом могут назвать Майкла Сарноски («Свинья»), Татьяну Уэсо («Молитвы об украденных»), Лина-Мануэля МирандуТик-так, бум!»), Мэгги ДжилленхолНезнакомая дочь»), Эмму СелигманШалом, папик») или Ребекку ХоллИдентичность»).

Стивен Спилберг, Дени Вильнёв и Джейн Кэмпион претендуют на премию Гильдии режиссеров Америки
фото: кадр из сериала «Наследники»

В категории «Лучший режиссер драматического сериала» впервые в истории премии все номинации у постановщиков одного шоу — «Наследники»: Андрия Парекха, Кевина Брэя, Марка Майлода, Лорин Скафарии и Роберта Пульчини и Шэри Спрингер Берман. Лучшим режиссером комедийного проекта могут назвать Эрику Дантон, Сэма Джонса и ЭмДжея Дилэйни, работавших над разными сериями «Теда Лассо», Майка УайтаБелый лотос») или Люсию Аньелло («Хитрости»).

Почетную награду за выдающиеся достижения в области кинорежиссуры получит Спайк Ли.
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