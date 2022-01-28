Стивен Спилберг, Дени Вильнёв и Джейн Кэмпион претендуют на премию Гильдии режиссеров Америки

анонс

Он продлится до 26 февраля

Минкульт открыл прием заявок на поддержку российских дебютов в прокате

В онлайн-кинотеатре KION стартует второй сезон комедийного сериала Евгения Кулика «Два»

Сантехники Леха и Жека возвращаются в криминальный мир

Продюсером проекта выступит Ридли Скотт, автором сценария и режиссером — его дочь Джордан

Эрик Бана отправится в Берлин с Кирнан Шипкой

27 января

Российские фильмы «Короткое лето» и «Белой дороги!» получили награды на международном форуме When East Meets West

Их создатели получат возможность поработать над проектом в Европе и покрыть часть расходов на постпродакшн