Парк Ghibli открывается, а фанаты «Атаки титанов» ставят единицы «Во все тяжкие»: главные новости аниме за неделю

Когда настанет время «Поднятия уровня в одиночку» и как поступить, если бывшая девушка стала сводной сестрой? Из-за чего началась война фанатов «Атаки титанов» и «Во все тяжкие»? Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. И еще пишем рекапы каждого эпизода «Атаки титанов», которая вышла на финишную прямую.
Секции «Деревня Мононоке» и «Долина ведьм» из «Принцессы Мононоке» и «Ведьминой службы доставки» соответственно планируют открыть лишь во второй половине 2023 года. В настоящее время Япония по-прежнему закрыта для иностранных туристов.
Полнометражная аниме «Необычное такси: В лесу» обзавелось постером и трейлером. Релиз в японском прокате намечен на 1 апреля 2022-го. Помимо уже показанных сегментов в компиляции-реконструкции одноименного сериала покажут, что произошло сразу после финала сериала.
Сервис Crunchyroll обещает онлайн-трансляцию фильма «через короткий промежуток после премьеры». Также режиссер «Необычного такси» Баку Киносита недавно выразил благодарность зрителям, узнав, что его работа номинирована на Anime Awards — премию, которую ежегодно проводит стриминг.
«Магическая битва 0. Фильм» спешит собрать оброк с гайдзинского бокс-офиса. 13 марта Канада и США ожидают премьеру нашумевшего аниме: его покажут более чем в 1500 кинотеатрах, не считая IMAX. Юта Окоцу и компания заедут и на другие континенты: надпись «скоро на экранах» уже можно наблюдать в залах Великобритании, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Германии, Бельгии, Люксембурга, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Швеции, Нидерландов, Латинской Америки и франкоговорящих стран Африки. Для прочих государств обещают дополнительных анонсы.
Тем временем сборы полнометражного приквела к сериальному хиту в японском бокс-офисе продолжают расти. «Магическая битва 0. Фильм» добралась до 50-го места в списке самых кассовых аниме страны с показателем в $81,7 миллиона (на прошлой неделе было 64-е место). Среди общемировых премьер, выходивших в прокат в 2021-м, «Магическая битва» занимает 49 место.
Если кто и может посоперничать с «Магической битвой», так это «Атака титанов». По данным аналитической компании Parrot Analytics, аниме стало самым востребованным шоу 2021-го. Популярность сериала специалисты объясняют резким подъемом спроса на аниме за последние два года (на 118%). Доля аниме в мировом спросе на сериалы так же увеличилась с 4,2% до 7,1%. В 2021 году японская мультипликация гордо заняла третью строчку после криминальных драм и ситкомов среди самых популярных видов телешоу.
Не обошлось и без курьезов: вышедший 24 января эпизод «Атаки титанов» под названием «Братья» оказался безумно популярен: настолько, что вплотную приблизился к «Озимандии» — 14 эпизоду пятого сезона «Во все тяжкие», у которого наиболее высокая оценка среди всех сериалов на агрегаторе. Это обстоятельство не могло не привлечь внимание поклонников криминальной драмы: те приняли активные меры, занижая рейтинг «Атаки титанов». Фанаты аниме, в свою очередь, приняли вызов поупражняться в ревью-бомбинге. На данный момент «Братья» опустились со второго на 158 место, а «Озимандия» потерял десять позиции. Ситуация осложняется тем, что любители других популярных сериалов, вроде «Игры престолов», также вступили в борьбу.
И снова считаем чужие денежки: полнометражная «Красавица и дракон» прекрасно выступило в Японии, став самым кассовым фильмом Мамору Хосоды. Однако аниме есть чем похвастаться и в мировом бокс-офисе: за две недели картина собрала более $3 миллионов, хотя предыдущий рекорд режиссера у «Мирай из будущего» составил всего лишь $812 тысяч. Посмотрим, как проявит себя «Красавица и дракон» в России: старт проката — 14 апреля.
В апреле выходит второй сезон «Городской дьяволицы» от J.C.STAFF, по случаю чего в сети появился тизер.
Сериал рассказывает о Юко Ёсиде, внезапно получившей демонические силы — с их помощью она должна победить местную девочку-волшебницу. Однако на самом деле новые способности Ёсиды не представляют из себя ничего выдающегося, и победа над волшебницей превращается в серьезную проблему.
Один из самых популярных вебтунов планеты «Поднятие уровня в одиночку» получил-таки адаптацию, но не совсем ту, на которую рассчитывали фанаты.
Вместо долгожданного аниме-сериала цифровой комикс появится в формате видеоигры. О ней пока мало что известно, кроме того, что релиз будет для мобильных платформ и ПК. Так что придется набраться терпения и ждать дополнительных вестей, — но поклонникам не привыкать.
«Семь смертных грехов» также обзаведутся собственной видеоигрой (к слову, не первой). РПГ в открытом мире снова займется студия Netmarble, обещая релиз на ПК, консольных и мобильных платформах. Дату релиза разработчики обнародовать не торопятся.
Весной этого года выйдет финальный сезон аниме «Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн» от студии Shaft. Франшизу также ожидает пополнение в виде полнометражного анимационного фильма «Девочка-волшебница Мадока: Вальпургиевы небеса», продолжающего сюжет «Девочки-волшебницы Мадоки: Истории восстания». В отличие от сериала, дата выхода и прокатный статус «Вальпургиевых небес» пока не раскрываются.
обсуждение >>