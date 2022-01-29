Парк Ghibli открывается, а фанаты «Атаки титанов» ставят единицы «Во все тяжкие»: главные новости аниме за неделю

анонс

29 января По «Звёздным войнам» создадут три новые игры Это сиквел экшн-приключения «Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден», шутер от первого лица и стратегия

29 января Дуэйн Джонсон примет участие в адаптации еще одной известной видеоигры Актер пока не раскрывает ее название