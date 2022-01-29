Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Парк Ghibli открывается, а фанаты «Атаки титанов» ставят единицы «Во все тяжкие»: главные новости аниме за неделю

29 января
2022 год

Новости кино >>
29 января 2022
Когда настанет время «Поднятия уровня в одиночку» и как поступить, если бывшая девушка стала сводной сестрой? Из-за чего началась война фанатов «Атаки титанов» и «Во все тяжкие»? Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. И еще пишем рекапы каждого эпизода «Атаки титанов», которая вышла на финишную прямую.

Читать Место встречи изменить нельзя: рекап 19 серии четвертого сезона «Атаки титанов»

Тематический парк студии Ghibli готов открыть двери 1 ноября этого года.



К этому времени для гостей будут доступны ресторанный район из «Унесенных призраками», аттракцион «Кошачий офис», созданный по мотивам аниме «Возвращение кота», а также секция «Лес Дондоко» со священной тропой из «Моего соседа Тоторо».

Секции «Деревня Мононоке» и «Долина ведьм» из «Принцессы Мононоке» и «Ведьминой службы доставки» соответственно планируют открыть лишь во второй половине 2023 года. В настоящее время Япония по-прежнему закрыта для иностранных туристов.

Читать От живописи до еды: 5 важных идей «Рыбки Поньо» Хаяо Миядзаки

Полнометражная аниме «Необычное такси: В лесу» обзавелось постером и трейлером. Релиз в японском прокате намечен на 1 апреля 2022-го. Помимо уже показанных сегментов в компиляции-реконструкции одноименного сериала покажут, что произошло сразу после финала сериала.



Сервис Crunchyroll обещает онлайн-трансляцию фильма «через короткий промежуток после премьеры». Также режиссер «Необычного такси» Баку Киносита недавно выразил благодарность зрителям, узнав, что его работа номинирована на Anime Awards — премию, которую ежегодно проводит стриминг.

Читать Моржи слезам не верят: обзор «Необычного такси»

«Магическая битва 0. Фильм» спешит собрать оброк с гайдзинского бокс-офиса. 13 марта Канада и США ожидают премьеру нашумевшего аниме: его покажут более чем в 1500 кинотеатрах, не считая IMAX. Юта Окоцу и компания заедут и на другие континенты: надпись «скоро на экранах» уже можно наблюдать в залах Великобритании, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Германии, Бельгии, Люксембурга, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Швеции, Нидерландов, Латинской Америки и франкоговорящих стран Африки. Для прочих государств обещают дополнительных анонсы.



Тем временем сборы полнометражного приквела к сериальному хиту в японском бокс-офисе продолжают расти. «Магическая битва 0. Фильм» добралась до 50-го места в списке самых кассовых аниме страны с показателем в $81,7 миллиона (на прошлой неделе было 64-е место). Среди общемировых премьер, выходивших в прокат в 2021-м, «Магическая битва» занимает 49 место.

Читать Тайная комната: «Магическая битва» и другие аниме для фанатов «Гарри Поттера»

Если кто и может посоперничать с «Магической битвой», так это «Атака титанов». По данным аналитической компании Parrot Analytics, аниме стало самым востребованным шоу 2021-го. Популярность сериала специалисты объясняют резким подъемом спроса на аниме за последние два года (на 118%). Доля аниме в мировом спросе на сериалы так же увеличилась с 4,2% до 7,1%. В 2021 году японская мультипликация гордо заняла третью строчку после криминальных драм и ситкомов среди самых популярных видов телешоу.

Парк Ghibli открывается, а фанаты «Атаки титанов» ставят единицы «Во все тяжкие»: главные новости аниме за неделю

Не обошлось и без курьезов: вышедший 24 января эпизод «Атаки титанов» под названием «Братья» оказался безумно популярен: настолько, что вплотную приблизился к «Озимандии» — 14 эпизоду пятого сезона «Во все тяжкие», у которого наиболее высокая оценка среди всех сериалов на агрегаторе. Это обстоятельство не могло не привлечь внимание поклонников криминальной драмы: те приняли активные меры, занижая рейтинг «Атаки титанов». Фанаты аниме, в свою очередь, приняли вызов поупражняться в ревью-бомбинге. На данный момент «Братья» опустились со второго на 158 место, а «Озимандия» потерял десять позиции. Ситуация осложняется тем, что любители других популярных сериалов, вроде «Игры престолов», также вступили в борьбу.

Читать Мартин, верни Стену: какие приквелы «Игры престолов» мы ждем, кроме «Дома драконов»

Студия project no. 9 поделилась свежим трейлером нового проекта «Дочь моей мачехи — моя бывшая девушка», снятого по одноименному ранобэ Кёсукэ Камисиро и Рэя Кусакабы.



Сериал поставил Синсукэ ЯнагиНизкоуровневый персонаж Томодзаки», «А ты думал, что девушки не бывают в сети?») по сценарию Хитоми МиэноУ Коми проблемы с общением», «Мемуары Ванитаса»). Дата премьеры пока не анонсирована.


Парк Ghibli открывается, а фанаты «Атаки титанов» ставят единицы «Во все тяжкие»: главные новости аниме за неделю

И снова считаем чужие денежки: полнометражная «Красавица и дракон» прекрасно выступило в Японии, став самым кассовым фильмом Мамору Хосоды. Однако аниме есть чем похвастаться и в мировом бокс-офисе: за две недели картина собрала более $3 миллионов, хотя предыдущий рекорд режиссера у «Мирай из будущего» составил всего лишь $812 тысяч. Посмотрим, как проявит себя «Красавица и дракон» в России: старт проката — 14 апреля.

Смотреть Дублированный трейлер «Красавицы и дракона»

«Ину-о» Масааки Юасы, завсегдатай нашего раздела новостей, вошел в программу Международного кинофестиваля в Глазго.

Парк Ghibli открывается, а фанаты «Атаки титанов» ставят единицы «Во все тяжкие»: главные новости аниме за неделю

Аниме не впервой принимать на себя тяжелые взгляды взыскательных критиков: ранее «Ину-о» посетило смотры в Венеции, Токио и Пучхоне.

Смотреть Трейлер «Ину-о» — истории о двух музыкантах

В апреле выходит второй сезон «Городской дьяволицы» от J.C.STAFF, по случаю чего в сети появился тизер.



Сериал рассказывает о Юко Ёсиде, внезапно получившей демонические силы — с их помощью она должна победить местную девочку-волшебницу. Однако на самом деле новые способности Ёсиды не представляют из себя ничего выдающегося, и победа над волшебницей превращается в серьезную проблему.

Читать Реновация в Токио: новое аниме от режиссера «Кода Гиас»

Один из самых популярных вебтунов планеты «Поднятие уровня в одиночку» получил-таки адаптацию, но не совсем ту, на которую рассчитывали фанаты.



Вместо долгожданного аниме-сериала цифровой комикс появится в формате видеоигры. О ней пока мало что известно, кроме того, что релиз будет для мобильных платформ и ПК. Так что придется набраться терпения и ждать дополнительных вестей, — но поклонникам не привыкать.

Читать Слухи, что аниме по Solo leveling будет делать MAPPA

«Семь смертных грехов» также обзаведутся собственной видеоигрой (к слову, не первой). РПГ в открытом мире снова займется студия Netmarble, обещая релиз на ПК, консольных и мобильных платформах. Дату релиза разработчики обнародовать не торопятся.

Парк Ghibli открывается, а фанаты «Атаки титанов» ставят единицы «Во все тяжкие»: главные новости аниме за неделю


Весной этого года выйдет финальный сезон аниме «Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн» от студии Shaft. Франшизу также ожидает пополнение в виде полнометражного анимационного фильма «Девочка-волшебница Мадока: Вальпургиевы небеса», продолжающего сюжет «Девочки-волшебницы Мадоки: Истории восстания». В отличие от сериала, дата выхода и прокатный статус «Вальпургиевых небес» пока не раскрываются.

Парк Ghibli открывается, а фанаты «Атаки титанов» ставят единицы «Во все тяжкие»: главные новости аниме за неделю
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
GhibliJ.C. StaffProject No.9ShaftАнимацияанимеаниме-дайджест
персоны
Мамору ХосодаМасааки Юаса
фильмы
Атака титановВедьмина служба доставкиВо все тяжкиеВозвращение котаДевочка-волшебница МадокаДевочка-волшебница Мадока Магика: Начало историиДевочка-волшебница Мадока: Магика 2Девочка-волшебница Мадока: Магика 3Игра престоловИну-оКрасавица и драконМагическая битваМагическая битва 0. ФильмМемуары ВанитасаМирай из будущегоМой сосед ТотороНеобычное таксиНеобычное такси: В лесахНизкоуровневый персонаж ТомодзакиПринцесса МононокеСемь смертных греховСемь смертных грехов. Гнев Эдинбурга. Часть 1У Коми проблемы с общениемУнесённые призраками

фотографии >>
Парк Ghibli открывается, а фанаты «Атаки титанов» ставят единицы «Во все тяжкие»: главные новости аниме за неделю фотографии
Парк Ghibli открывается, а фанаты «Атаки титанов» ставят единицы «Во все тяжкие»: главные новости аниме за неделю фотографии
Парк Ghibli открывается, а фанаты «Атаки титанов» ставят единицы «Во все тяжкие»: главные новости аниме за неделю фотографии
Парк Ghibli открывается, а фанаты «Атаки титанов» ставят единицы «Во все тяжкие»: главные новости аниме за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Дмитрий Быковский-Ромашов
Александр Вигдоров
Андрей Градов
Яна Львова
Надежда Маркина
Артём Осипов
Мария Романова
Игорь Фильченков
Шамиль Хаматов
Делия Боккардо
Хизер Грэм
Агнешка Кавёрская
Виктор Мэтьюр
Том Селлек
Николас Туртурро
Джон Форсайт
все родившиеся 29 января >>

Афиша кино >>

Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали
драма, комедия
Россия, 2021
Мария. Спасти Москву
военный фильм, драма
Россия, 2021
Чемпион из Освенцима
драма
Польша, 2021
Агент 117: Из Африки с любовью
комедия, приключения, шпионский фильм
Кения, Франция, 2021
Спасти планету
фильм о животных
Великобритания, США, 2020
Исправь меня, если сможешь
драма, комедия
Австрия, Италия, 2020
Мой легионер
драма
Франция, Бельгия, 2020
Обходные пути
драма
Нидерланды, Россия, 2021
Я — Златан
биография, драма, спортивный фильм, экранизация
Швеция, Дания, Нидерланды, 2021
Вальдо
боевик, детектив, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Любовь как бестселлер
комедия, мелодрама
Великобритания, Мексика, 2021
Мы — монстры! 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Германия, Великобритания, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен