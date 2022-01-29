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У «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна появится еще один телевизионный спин-офф

29 января
2022 год

Новости кино >>
29 января 2022
«Отряд самоубийц» Джеймса Ганна, обзаведется еще одним спин-оффом, помимо успешного «Миротворца», уверяет Deadline.

У «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна появится еще один телевизионный спин-офф
фото: deadline.com

«Сейчас мы работаем еще над одним ТВ-шоу, связанным с этой вселенной. Но я не могу сказать, каким. Оно связана с "Отрядом", но не думаю, что будет в том же жанре. Там не будет столько комедии», ― рассказал о своей идее режиссер.

Сюжет будущего проекта, находящегося на ранней стадии разработки, сосредоточится на одном из героев оригинала. Сценарий Ганн еще не написал, однако HBO Max очень понравились его идея и творческий запал.

Читать рецензию «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: Группа дебилов – это сила

Пока неизвестно, что следует ожидать зрителям: спин-офф Бладшота в исполнении Идриса Эльбы, очередные приключения Харли Куинн, которую воплотила Марго Робби, или же совершенно другая история.
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