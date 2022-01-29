У «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна появится еще один телевизионный спин-офф

«Отряд самоубийц
» Джеймса Ганна
, обзаведется еще одним спин-оффом, помимо успешного «Миротворца
», уверяет Deadline
.
«Сейчас мы работаем еще над одним ТВ-шоу, связанным с этой вселенной. Но я не могу сказать, каким. Оно связана с "Отрядом", но не думаю, что будет в том же жанре. Там не будет столько комедии», ―
рассказал о своей идее режиссер.
Сюжет будущего проекта, находящегося на ранней стадии разработки, сосредоточится на одном из героев оригинала. Сценарий Ганн еще не написал, однако HBO Max очень понравились его идея и творческий запал.
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