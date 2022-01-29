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Дуэйн Джонсон примет участие в адаптации еще одной известной видеоигры

29 января
2022 год

Новости кино >>
29 января 2022
Дуэйн Джонсон вернется к адаптациям видеоигр. Об этом он рассказал в интервью журналу Men’s Journal.

Дуэйн Джонсон примет участие в адаптации еще одной известной видеоигры

«Я не могу сказать, о какой конкретно игре идет речь, но в этом году вас ждет анонс. Мы перенесем на экран одну из крупнейших и дерзких игр в истории ― ту, в которую я сам играл годами. Я очень воодушевлен тем, чтобы показать это фанатам по всему миру», ― цитирует актера издание.

Что это за игра, Скала не уточнил. Однако, судя по тому, что на его твит с данной новостью отреагировал создатель Gears of War Клифф Блезински, вполне возможно, что речь про экранизацию популярной серии шутеров от Epic Games, включающей в себя пять номерных частей и несколько самостоятельных игр.


Для Джонсона это не первый опыт сотрудничества с игровой индустрией. В 2001 году он представлял публике первую консоль Xbox, после чего неоднократно сотрудничал с Microsoft. Кроме того, актер сыграл в экранизациях игр Doom и Rampage, а также в фильмах, тесно связанных с видеоиграми, — дилогии «Джуманджи» и «Главном герое».

Впервые о переносе Gears of War на большие экраны еще в 2007-м задумалась студия New Line Cinema и даже привлекла к постановке Лена Уайзмана, но из этого ничего не вышло. Осенью 2016-го возобновились разговоры об экранизации от Universal, а весной 2017-го даже нашли для нее сценариста в лице Шейна Салерно. С тех пор прошло пять лет.
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