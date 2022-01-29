Дуэйн Джонсон примет участие в адаптации еще одной известной видеоигры

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У «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна появится еще один телевизионный спин-офф

28 января

Стивен Спилберг, Дени Вильнёв и Джейн Кэмпион претендуют на премию Гильдии режиссеров Америки

В сериальной категории впервые в истории награды все номинации у постановщиков одного шоу — «Наследники»