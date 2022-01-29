Дуэйн Джонсон примет участие в адаптации еще одной известной видеоигры

Дуэйн Джонсон
вернется к адаптациям видеоигр. Об этом он рассказал в интервью журналу Men’s Journal
.
«Я не могу сказать, о какой конкретно игре идет речь, но в этом году вас ждет анонс. Мы перенесем на экран одну из крупнейших и дерзких игр в истории ― ту, в которую я сам играл годами. Я очень воодушевлен тем, чтобы показать это фанатам по всему миру», ―
цитирует актера издание.
Что это за игра, Скала не уточнил. Однако, судя по тому, что на его твит с данной новостью отреагировал
создатель Gears of War Клифф Блезински, вполне возможно, что речь про экранизацию популярной серии шутеров от Epic Games, включающей в себя пять номерных частей и несколько самостоятельных игр.
Для Джонсона это не первый опыт сотрудничества с игровой индустрией. В 2001 году он представлял публике первую консоль Xbox, после чего неоднократно сотрудничал с Microsoft. Кроме того, актер сыграл в экранизациях игр Doom
и Rampage
, а также в фильмах, тесно связанных с видеоиграми, — дилогии «Джуманджи
» и «Главном герое
».
Впервые о переносе Gears of War на большие экраны еще в 2007-м задумалась студия New Line Cinema и даже привлекла к постановке Лена Уайзмана
, но из этого ничего не вышло. Осенью 2016-го возобновились
разговоры об экранизации от Universal, а весной 2017-го даже нашли
для нее сценариста в лице Шейна Салерно. С тех пор прошло пять лет.
обсуждение >>