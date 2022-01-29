По «Звёздным войнам» создадут три новые игры

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29 января Дуэйн Джонсон примет участие в адаптации еще одной известной видеоигры Актер пока не раскрывает ее название

29 января Парк Ghibli открывается, а фанаты «Атаки титанов» ставят единицы «Во все тяжкие»: главные новости аниме за неделю А еще обязательный доклад о сборах «Магической битвы 0» и многое другое