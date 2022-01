По «Звёздным войнам» создадут три новые игры

Издательство Electronic Arts в рамках нового этапа сотрудничества с Lucasfilm Games анонсировало сразу три игры по вселенной « Звёздных войн ».Одна из них ни для кого не являлась секретом, поскольку успех экшн-приключения «Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден» обеспечил ему продолжение в ближайшем будущем. За разработку сиквела вновь отвечают креативный директор Стиг Асмуссен и его команда из студии Respawn Entertainment.Эта же студия во главе с Винсом Зампеллой ответственна и за стальные две игры. Первой из них станет шутер от первого лица, чьей разработкой займется креативный директор Respawn Питер Хёршманн, хорошо знакомый со вселенной, поскольку в свое время он принял активное участие в создании серии Star Wars Battlefront и Star Wars: The Force Unleashed.Вторая заявлена в жанре стратегии, а разрабатывается она в сотрудничестве с новообразованной студией Bit Reactor, которая состоит из выходцев из Firaxis Games, подарившей миру серию XCOM. Данную команду возглавляет Грег Фортш.Помимо вышеназванных, геймеров через несколько лет ожидает еще несколько игр, чье действие развернется в далекой-далекой галактике. Quantic Dream создает нелинейный приключенческий экшен Star Wars Eclipse, чье действие развернется в эпоху расцвета Республики. Aspyr Media доверили ремейк культовой RPG Star Wars: Knights of the Old Republic. Разрабатывает свою видеоигру в открытом мире и издательство Ubisoft вместе с подведомственной ей студией Massive.