По ту сторону даркнета: репортаж со съемок сериала «Химера»



фото: Пресс-служба IVI



фото: Пресс-служба IVI



фото: Пресс-служба IVI

Время действия – 2012 год. Рынок запрещенных веществ становится менее зависим от поставок из-за рубежа, так как в стране налаживается производство синтетических заместителей, более опасных и токсичных. Смертность от них выше, цена ниже. С развитием интернета меняются схемы распространения, и по объему наркоторговли Россия начинает обгонять многие страны. Таков контекст сериала «Химера», чье название, очевидно, отсылает к даркнет-площадке Hydra.», – отметил режиссер Душан Глигоров.Драйвером истории оказывается безработный питерский айтишник Дима по прозвищу Джус, попавший в бизнес по воле случая. Как рассказал Эльдар Калимулин, исполнивший эту роль: «». До появления «Химеры» актер и сам хотел заняться созданием проекта на табуированную в обществе тему, касающуюся наркобизнеса.Более консервативную часть наркомира олицетворяет персонаж Егора Корешкова: «».Александр Кузнецов с кобурой поверх водолазки представляет в кадре силовые структуры в лице оперативника Конькова, работающего в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (была упразднена в 2016 году). Как у многих героев «Химеры», у него был свой прототип. Во время написания сценария создателей сериала консультировали люди из разных областей. Например, медработники, взаимодействующие с зависимыми, рассказывали кинематографистам о воздействии психоактивных веществ на организм.Одним из полноправных героев «Химеры» станет Петербург – с его контрастной архитектурой, где парадные интерьеры соседствуют с андеграундными постройками в промышленных районах. При выборе локаций было важно запечатлеть ускользающую красоту, и особняк Брусницыных точно стал ее олицетворением. Чем дальше от Дворцового моста, вглубь Васильевского острова, тем меньше ожидаешь увидеть здание с таким убранством. Снаружи оно завешено фасадной зеленой сеткой в ожидании «скорой» реставрации, а внутри ждет целый музей. Многое осталось неизменным с конца XIX века – лепнина, барельефы, люстры, колонны, бывшие жилые залы и оранжерея. В советские годы здесь разместилась дирекция кожевенного завода, принадлежавшего Брусницыным до революции, что и позволило сохранить имущество, хотя сейчас помещение закрыто для посетителей и совершенно не отапливается. Такова судьба забытого обломка империи. По сюжету в особняке живет персонаж Айболит, как бы прячась у всех на виду. По аналогии с хиппи он лидер созданной им коммуны с наложницами и собственной лабораторией.», – подытожил Эльдар Калимулин.Премьера сериала «Химера» состоится в 2022 году в онлайн-кинотеатре IVI.