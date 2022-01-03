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По ту сторону даркнета: репортаж со съемок сериала «Химера»

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3 января 2022
В Санкт-Петербурге завершились съемки сериала «Химера» о трансформации российского наркобизнеса в начале 2010-х, когда торговля запрещенными веществами перешла в интернет – точнее, в даркнет. В основу сюжета легли факты, реальные истории и журналистские расследования, а за создание проекта отвечала команда психологического триллера «Хрустальный» – режиссер Душан Глигоров и сценарист Олег Маловичко. Ведущие роли в картине исполнили Эльдар Калимулин, Александр Кузнецов, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков и Ангелина Загребина. Кино-Театр.Ру побывал в особняке Брусницыных на одной из съемочных смен и рассказывает, чего ждать от нового сериала IVI Originals и Продюсерской компании «Среда».

По ту сторону даркнета: репортаж со съемок сериала «Химера»
фото: Пресс-служба IVI

Время действия – 2012 год. Рынок запрещенных веществ становится менее зависим от поставок из-за рубежа, так как в стране налаживается производство синтетических заместителей, более опасных и токсичных. Смертность от них выше, цена ниже. С развитием интернета меняются схемы распространения, и по объему наркоторговли Россия начинает обгонять многие страны. Таков контекст сериала «Химера», чье название, очевидно, отсылает к даркнет-площадке Hydra.

«В нашем сериале показаны три силы. Во-первых, это давно работающая наркомафия, известная в криминальном мире и не гнушающаяся такими методами, как пытки, захват заложников и убийства. Вторую сторону представляют силовые структуры. А третью – молодые люди, у которых не было ничего, кроме слабоумия и отваги. Они разбирались в интернете и чувствовали тренды», – отметил режиссер Душан Глигоров.

Драйвером истории оказывается безработный питерский айтишник Дима по прозвищу Джус, попавший в бизнес по воле случая. Как рассказал Эльдар Калимулин, исполнивший эту роль: «В начальной точке мы видим среднестатистического неудачника, которому все говорят, что он ничего не добьется. Но при внешнем несоответствии Джус – гений, визионер и предприниматель большого масштаба. Просто область, в которой он «предпринимает», нелегальна. У него есть суперспособность отключать любые эмоции и чувствовать других людей, понимая, какую работу им можно поручить и на какие слабости надавить». До появления «Химеры» актер и сам хотел заняться созданием проекта на табуированную в обществе тему, касающуюся наркобизнеса.

По ту сторону даркнета: репортаж со съемок сериала «Химера»
фото: Пресс-служба IVI

Более консервативную часть наркомира олицетворяет персонаж Егора Корешкова: «Я играю наркобарона, продолжающего бизнес отца. Он не употребляет, только продает. Это стратег, готовый ради семьи сделать всё, даже самые ужасные вещи».

Александр Кузнецов с кобурой поверх водолазки представляет в кадре силовые структуры в лице оперативника Конькова, работающего в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (была упразднена в 2016 году). Как у многих героев «Химеры», у него был свой прототип. Во время написания сценария создателей сериала консультировали люди из разных областей. Например, медработники, взаимодействующие с зависимыми, рассказывали кинематографистам о воздействии психоактивных веществ на организм.

По ту сторону даркнета: репортаж со съемок сериала «Химера»
фото: Пресс-служба IVI

Одним из полноправных героев «Химеры» станет Петербург – с его контрастной архитектурой, где парадные интерьеры соседствуют с андеграундными постройками в промышленных районах. При выборе локаций было важно запечатлеть ускользающую красоту, и особняк Брусницыных точно стал ее олицетворением. Чем дальше от Дворцового моста, вглубь Васильевского острова, тем меньше ожидаешь увидеть здание с таким убранством. Снаружи оно завешено фасадной зеленой сеткой в ожидании «скорой» реставрации, а внутри ждет целый музей. Многое осталось неизменным с конца XIX века – лепнина, барельефы, люстры, колонны, бывшие жилые залы и оранжерея. В советские годы здесь разместилась дирекция кожевенного завода, принадлежавшего Брусницыным до революции, что и позволило сохранить имущество, хотя сейчас помещение закрыто для посетителей и совершенно не отапливается. Такова судьба забытого обломка империи. По сюжету в особняке живет персонаж Айболит, как бы прячась у всех на виду. По аналогии с хиппи он лидер созданной им коммуны с наложницами и собственной лабораторией.

«Соприкосновение с наркомиром вызывает неприятные, грязные ощущения, но мы не должны молчать о болях общества. Линия наших молодых героев, переизобретающих саму систему, будет отчасти трогательной, но в то же время и самой беспощадной, потому что от других сторон ты ожидаешь жестокости, а тут даже не можешь представить, как далеко они способны зайти», – подытожил Эльдар Калимулин.

Премьера сериала «Химера» состоится в 2022 году в онлайн-кинотеатре IVI.

Маша Бороденко
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обсуждение >>
№ 1
Ирина Птикина (Москва)   3.01.2022 - 10:11
На самом деле это достаточно интересный проект - потому что такая тема развивается и существует до сих пор. Любопытно посмотреть журналистские репортажи читать далее>>
Всего сообщений: 1
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По ту сторону даркнета: репортаж со съемок сериала «Химера» фотографии
По ту сторону даркнета: репортаж со съемок сериала «Химера» фотографии
По ту сторону даркнета: репортаж со съемок сериала «Химера» фотографии
По ту сторону даркнета: репортаж со съемок сериала «Химера» фотографии
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