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Сцены с Арми Хаммером вырезали из комедии Тайки Вайтити «Следующий гол — победный»

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3 января 2022
Тайка Вайтити убрал из футбольной комедии «Следующий гол — победный» все сцены с обвиненным в изнасиловнии Арми Хаммером. На пересъемках его заменил канадский актер Уилл Арнетт, известный по сериалу «Отфутболенные», сообщает Deadline.

Сцены с Арми Хаммером вырезали из комедии Тайки Вайтити «Следующий гол — победный»
фото: missthinkup, invisionapp

Роль локального спортивного функционера, которую первоначально играл Хаммер была небольшой, но в новой версии получила развитие. В основу фильма легла одноименная британская документальная лента 2014 года. Она рассказывала историю самоуверенного нидерландского тренера Томаса Ронгена, взявшего на себя подготовку к Чемпионату мира самой незадачливой футбольной команды — сборной Американского Самоа, известной легендарным поражением со счетом 31:0 и почетным последним местом в рейтинге FIFA. Главную роль в фильме исполнил Майкл Фассбендер, компанию ему составили Элизабет Мосс, Рэйчел Хаус, Риз Дарби и другие актеры.

Карьера Арми Хаммера оказалась под вопросом после того, как в начале 2021 года он был обвинен в изнасиловании и помещен под следствие полицией Лос-Анджелеса. Несмотря на то что актер отверг все обвинения, ему пришлось покинуть такие проекты, как комедия «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес, сериал Paramount+ о съемках «Крестного отца», бродвейская постановка «Минуты» и драма Аммы Асанте о холодной войне «Шпион на миллиард долларов». Также о возможной замене актера с помощью компьютерных технологий размышляли создатели «Смерти на Ниле», но от этой идеи отказались.
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Уилл АрнеттТайка ВайтитиДженнифер ЛопесЭлизабет МоссМайкл ФассбендерАрми ХаммерРейчел Хаус
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