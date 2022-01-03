Финал «Последнего богатыря» стал первым российским миллиардером нового года

Заключительная часть семейной франшизы «Последний богатырь» стала первым отечественным фильмом, которому в 2022 году покорилась отметка в 1 млрд рублей, свидетельствуют данные ЕАИС.
фото: К/ф «Последний богатырь: Посланник тьмы»
Предыдущий фильм трилогии – «Последний богатырь: Корень зла» – был первым миллиардером 2021 года, когда в российских кинотеатрах действовало 25%-ное ограничение по количеству зрителей. Всего вторая часть собрала 2 млрд рублей. На счету оригинального фильма – 1,7 млрд рублей.
«Посланник тьмы» – а именно так называется финал популярной франшизы о приключениях горе-богатыря Ивана (Виктор Хориняк) в Белогорье и персонажей русских сказок в современной Москве – вышел в прокат 23 декабря. Причем в первые дни 2022 года картина опережала по посещаемости новую часть «Человека-паука», ставшую в мире самой кассовой лентой времен пандемии. Тем не менее приключениям Питера Паркера, которые, кстати, тоже завершают комикс-трилогию с Томом Холландом в главной роли, в праздничные дни в России покорилась отметка в 2 млрд (общие сборы с 15 декабря – 2,2 млрд рублей).
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