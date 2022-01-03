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Финал «Последнего богатыря» стал первым российским миллиардером нового года

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3 января 2022
Заключительная часть семейной франшизы «Последний богатырь» стала первым отечественным фильмом, которому в 2022 году покорилась отметка в 1 млрд рублей, свидетельствуют данные ЕАИС.

Финал «Последнего богатыря» стал первым российским миллиардером года
фото: К/ф «Последний богатырь: Посланник тьмы»

Предыдущий фильм трилогии – «Последний богатырь: Корень зла» – был первым миллиардером 2021 года, когда в российских кинотеатрах действовало 25%-ное ограничение по количеству зрителей. Всего вторая часть собрала 2 млрд рублей. На счету оригинального фильма – 1,7 млрд рублей.

«Посланник тьмы» – а именно так называется финал популярной франшизы о приключениях горе-богатыря Ивана (Виктор Хориняк) в Белогорье и персонажей русских сказок в современной Москве – вышел в прокат 23 декабря. Причем в первые дни 2022 года картина опережала по посещаемости новую часть «Человека-паука», ставшую в мире самой кассовой лентой времен пандемии. Тем не менее приключениям Питера Паркера, которые, кстати, тоже завершают комикс-трилогию с Томом Холландом в главной роли, в праздничные дни в России покорилась отметка в 2 млрд (общие сборы с 15 декабря – 2,2 млрд рублей).

В пятерку лидеров также вошли мультфильмы «Зверопой-2» (368,1 млн рублей, «Три богатыря и Конь на троне» (138,7 млн рублей) и шахматная драма «Чемпион мира» (105,5 млн рублей) с Константином Хабенским и Иваном Янковским.
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Финал «Последнего богатыря» стал первым российским миллиардером года
Финал «Последнего богатыря» стал первым российским миллиардером года
Финал «Последнего богатыря» стал первым российским миллиардером года
Финал «Последнего богатыря» стал первым российским миллиардером года
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