Финал «Последнего богатыря» стал первым российским миллиардером нового года

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На пересъемках его заменил канадский актер Уилл Арнетт

Сцены с Арми Хаммером вырезали из комедии Тайки Вайтити «Следующий гол — победный»

Калимулин, Кузнецов и Корешков в наркобизнесе

По ту сторону даркнета: репортаж со съемок сериала «Химера»

1 января

«Евангелион» — самый кассовый мультфильм — 2021: главные аниме-новости последней недели года

Послание в «Акире» и голос Дзюндзи Ито, продолжение «Необычного такси» и «Попсового эпоса» — и многое другое