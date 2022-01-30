Победителем конкурса «Региональное кино России» стал екатеринбургский проект «Русская сказка»

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Это сиквел экшн-приключения «Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден», шутер от первого лица и стратегия

По «Звёздным войнам» создадут три новые игры

Актер пока не раскрывает ее название

Дуэйн Джонсон примет участие в адаптации еще одной известной видеоигры

У «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна появится еще один телевизионный спин-офф

29 января

Парк Ghibli открывается, а фанаты «Атаки титанов» ставят единицы «Во все тяжкие»: главные новости аниме за неделю

А еще обязательный доклад о сборах «Магической битвы 0» и многое другое