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Победителем конкурса «Региональное кино России» стал екатеринбургский проект «Русская сказка»

30 января
2022 год

Новости кино >>
30 января 2022

Победителем третьего и последнего конкурса «Региональное кино России», организованного Фондом Александра Сокурова «Пример интонации» для кинодебютантов, стал проект екатеринбуржцев Антона Елисеева и Романа Козырчикова «Русская сказка». Фильм запустят в производство в текущем году под художественным руководством Александра Сокурова и при полной финансовой поддержке Фонда, сообщается на его сайте.

Победителем конкурса «Региональное кино России» стал проект Антона Елисеева и Романа Козырчикова «Русская сказка»

Проект был выбран из 30 полнометражных игровых фильмов экспертным советом, в состав которого входили кинокритик Антон Долин, журналистка Катерина Гордеева и переводчица Алла Беляк. Всего в конкурсе приняли участие 200 человек из 66 российских городов, деревень и сел.

Фонд проводил конкурс с 2020 года. Тогда его победителем стал игровой фильм Тины Мастафовой «Занять свое место», который в данный момент находится на финальной стадии производства. В 2021-м конкурс проходил среди документальных проектов. По его итогам были сняты и сейчас монтируется три ленты — «Шторм» Анны Каториной и Павла Скворцова, «Урания» Алексея Базюка и «Закопаны и забыты» Константина Селина. В прокате фильмы получат поддержку кинокомпании «Пионер».
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