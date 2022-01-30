Джейсон Момоа сыграет в десятой части «Форсажа»

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30 января Не стало Леонида Куравлева Ему было 85 лет

30 января Победителем конкурса «Региональное кино России» стал екатеринбургский проект «Русская сказка» Фильм запустят в производство в этом году при полной финансовой поддержке Фонда Александра Сокурова

29 января По «Звёздным войнам» создадут три новые игры Это сиквел экшн-приключения «Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден», шутер от первого лица и стратегия