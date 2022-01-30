Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джейсон Момоа сыграет в десятой части «Форсажа»

30 января
2022 год

Новости кино >>
30 января 2022

Американский актер Джейсон Момоа присоединился к актерскому составу десятой части экшн-франшизы «Форсаж» с Вином Дизелем, сообщили в Твиттер-аккаунте проекта.

Джейсон Момоа сыграет в десятой части «Форсажа»
фото: Getty Images

Кого именно сыграет актер, пока неизвестно. Компанию ему составят вернувшиеся к своим ролям Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Сон Кан и Лудакрис. Режиссером вновь выступит Джастин Лин, снявший четвертую, пятую, шестую и девятую части.

Премьера запланирована на 19 мая 2023 года. Прошлый фильм вышел в прокат весной 2021-го, став в итоге одним из самых кассовых проектов года. В общей сложности его сборы превысили 725 млн долларов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Форсаж 9»: Не дай себе заглохнуть!
«Форсаж» обзаведётся спин-оффом о персонаже Шарлиз Терон
«Форсаж» завершит гонку на одиннадцатом круге
Зарядили дожди, пистолеты: Как снять современный боевик, и не показаться ретроградом?
Вину Дизелю исполнилось 50 лет
Злодейка и фанатка группы «Metallica» Шарлиз Терон
Скотт Иствуд в «Форсаже 8»
Шарлиз Терон сядет за руль в восьмом «Форсаже»
Заключительная трилогия «Форсажа»
Ева Мендес снимется в фильме «Форсаж 8»
Автопрогон по кино-вселенной
Тизер-постер к фильму «Форсаж 7»
Вин Дизель выложил ролик в память о Поле Уокере
Курт Рассел в седьмом «Форсаже»
На Аллее славы появилась звезда Вина Дизеля
Джейсон Стэтхэм станет злодеем
«Форсаж 4». Премьера
Пятый «Форсаж» - в прокате
«Гран Торино» против четвертого «Форсажа»
персоны
Тайриз ГибсонВин ДизельСон КанДжастин ЛинЛудакрисДжейсон МомоаМишель Родригес
фильмы
Двойной форсажТройной форсаж: Токийский дрифтФорсажФорсаж 4Форсаж 5Форсаж 6Форсаж 7Форсаж 8Форсаж 9

анонс

Тест – какой твой фильм 2022

Скорбим

Леонид Куравлёв
30 января ушёл из жизни актёр Леонид Куравлёв.

День рождения >>

Шарунас Банявичюс
Юрий Волков
Ольга Герасимова
Ирина Гордина
Вадим Жук
Иван Купреенко
Лилия Лаврова
Светлана Харитонова
Виктор Чекмарёв
Кристиан Бейл
Малгожата Браунек
Хайди Брюль
Оливия Колман
Эльза Мартинелли
Ванесса Редгрейв
Джин Хэкмен
все родившиеся 30 января >>

Афиша кино >>

Седьмая печать
драма, исторический фильм, фэнтези
Швеция, 1957
Самый пьяный округ в мире
драма, криминальный фильм
США, 2012
Маленький воин
комедия, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2021
Паранормальные
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Дания, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 2021
Непослушник
комедия
Россия, 2022
Фантазии для взрослых
комедия
Франция, 2021
Параллельные матери
драма
Испания, 2021
Другое имя
драма, социальная драма, триллер
Болгария, Россия, 2022
Хинтерленд: город грехов
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, Люксембург, 2021
День слепого Валентина
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Падение луны
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Канада, Китай, США, 2022
Прыгучая братва
детский фильм, комедия, криминальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен