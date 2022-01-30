Джейсон Момоа сыграет в десятой части «Форсажа»

Американский актер Джейсон Момоа
присоединился к актерскому составу десятой части экшн-франшизы «Форсаж
» с Вином Дизелем
, сообщили в Твиттер-аккаунте
проекта.
фото: Getty Images
Кого именно сыграет актер, пока неизвестно. Компанию ему составят вернувшиеся к своим ролям Мишель Родригес
, Тайриз Гибсон
, Сон Кан
и Лудакрис
. Режиссером вновь выступит Джастин Лин
, снявший четвертую, пятую, шестую и девятую части.
Премьера запланирована на 19 мая 2023 года. Прошлый фильм вышел в прокат весной 2021-го, став в итоге одним из самых кассовых проектов года. В общей сложности его сборы превысили 725 млн долларов.
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