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Кайл Аллен станет «Властелином Вселенной»

30 января
2022 год

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30 января 2022
Сыгравший в «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга американский актер Кайл Аллен получил главную роль в киноадаптации анимационного сериала «Хи-Мэн и Властелины Вселенной» 1983-85 годов, сообщает Variety.

Кайл Аллен станет «Властелином вселенной»
фото: Getty Images

Актеру предстоит воплотить образ принца Адама, который в тайне почти ото всех является самым сильным воином в галактике и с помощью волшебного меча и боевых товарищей регулярно отражает вражеские атаки на родную планету Этерния. Режиссерами фильма выступят братья Аарон и Адам Ни, недавно снявшие одноименный мультфильм и грядущий «Затерянный город» с Сандрой Буллок. Сценарий написан ими же в соавторстве с Дэйвом КаллахэмомШан-Чи и легенды десяти колец»).

Проект с 2008 года находился в разработке у кинокомпании Sony Pictures, а сейчас перешел в ведение стримингового сервиса Netflix. При этом Sony сохранила за собой права на прокат картины в Китае.
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