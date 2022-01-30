Кайл Аллен станет «Властелином вселенной»

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30 января Джейсон Момоа сыграет в десятой части «Форсажа» Режиссером вновь выступит Джастин Лин

30 января Не стало Леонида Куравлева Ему было 85 лет

30 января Победителем конкурса «Региональное кино России» стал екатеринбургский проект «Русская сказка» Фильм запустят в производство в этом году при полной финансовой поддержке Фонда Александра Сокурова