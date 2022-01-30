Кайл Аллен станет «Властелином вселенной»

Актеру предстоит воплотить образ принца Адама, который в тайне почти ото всех является самым сильным воином в галактике и с помощью волшебного меча и боевых товарищей регулярно отражает вражеские атаки на родную планету Этерния. Режиссерами фильма выступят братья Аарон и Адам Ни, недавно снявшие одноименный мультфильм и грядущий «Затерянный город» с Сандрой Буллок. Сценарий написан ими же в соавторстве с Дэйвом Каллахэмом («Шан-Чи и легенды десяти колец»).
Проект с 2008 года находился в разработке у кинокомпании Sony Pictures, а сейчас перешел в ведение стримингового сервиса Netflix. При этом Sony сохранила за собой права на прокат картины в Китае.
обсуждение >>