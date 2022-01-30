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Об авторе «Франкенштейна» писательнице Мэри Шелли снимут еще один фильм

30 января
2022 год

Новости кино >>
30 января 2022
Об авторе готического романа «Франкенштейн, или современный Прометей» писательнице Мэри Шелли снимут еще один биографический фильм. Оригинальное название проекта — «Монстр Мэри», сообщает Variety.

Об авторе «Франкенштейна» писательнице Мэри Шелли снимут еще один фильм
фото: кадр из фильма «Франкенштейн», 1931, реж. Джеймс Уэйл

Кто сыграет главную героиню в новом проекте, пока неизвестно. Сообщается лишь, что в отличие от прошлого байопика, картины Хайфы Аль-Мансур «Красавица для чудовища» с Эль Фаннинг, сюжет будет сконцентрирован не на личной жизни и браке писательницы с поэтом Перси Биши Шелли, а на ее борьбе с «внутренними монстрами», которая и привела к созданию в 1818 году первого научно-фантастического романа.

Режиссером фильма станет Фэррен Блэкберн, работавший над сериалами «Сорвиголова», «Открытие ведьм» и «Лютер». Производством займется компания Fulwell 73, продюсировавшая грядущий киномюзикл «Золушка».
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№ 2
Альбина Матросова   30.01.2022 - 19:54
Первая попытка вышла, скажем так, на любителя)) Но если тут реально сконцентрируются на другой стороне биографии - почему бы и нет читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   30.01.2022 - 19:11
«Красавица для чудовища» - очень скучное кино, все вокруг до около читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Хайфа Аль-МансурЭль Фаннинг
фильмы
ЗолушкаКрасавица для чудовищаОткрытие ведьмСорвиголова

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