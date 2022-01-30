Об авторе «Франкенштейна» писательнице Мэри Шелли снимут еще один фильм

Об авторе готического романа «Франкенштейн, или современный Прометей» писательнице Мэри Шелли снимут еще один биографический фильм. Оригинальное название проекта — «Монстр Мэри», сообщает Variety.
фото: кадр из фильма «Франкенштейн», 1931, реж. Джеймс Уэйл
Кто сыграет главную героиню в новом проекте, пока неизвестно. Сообщается лишь, что в отличие от прошлого байопика, картины Хайфы Аль-Мансур «Красавица для чудовища» с Эль Фаннинг, сюжет будет сконцентрирован не на личной жизни и браке писательницы с поэтом Перси Биши Шелли, а на ее борьбе с «внутренними монстрами», которая и привела к созданию в 1818 году первого научно-фантастического романа.
Режиссером фильма станет Фэррен Блэкберн, работавший над сериалами «Сорвиголова», «Открытие ведьм» и «Лютер». Производством займется компания Fulwell 73, продюсировавшая грядущий киномюзикл «Золушка».
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