Не стало Виктора Мережко

Сценарист, режиссер, актер, продюсер, Народный артист РФ и лауреат Государственной премии СССР Виктор Мережко умер в возрасте 84 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.
фото: ТАСС/фотограф – Валерий Шарифулин
Мережко родился 28 июля 1937 года в Ростовской области, в 1961 году окончил Украинский полиграфический институт во Львове, а в 1968-м – сценарный факультет ВГИКа. Именно мастер курса Илья Вайсфельд стал наставником Мережко. С его подачи уже на втором курсе у студента взяли короткометражный сценарий на «Мосфильм» – по нему на крупнейшей студии страны был снят художественный фильм «Зареченские женихи». Но после окончания ВГИКа жизнь повернулась к нему спиной. Три года Мережко пытался пробиться на студии, но везде получал отказ - три года без работы, без московской прописки, без денег и перспективы. Помогли тогда вновь Вайсфельд и драматург Брагинский: Мережко получил заказ на студии «Ленфильм». По его сценарию Виталий Мельников снял фильм «Здравствуй и прощай» с Олегом Ефремовым и Людмилой Зайцевой в главных ролях.
Помимо сценариев Мережко писал и пьесы, которые были поставлены во многих театрах, а также играл и режиссировал кино. Кроме того, являлся секретарем Союза кинематографистов России, членом Союза писателей, председателем правления Дома кино, одним из основателей и президентом премии «Ника» и фестиваля «Киношок», президентом Всероссийского Шукшинского кинофестиваля и главой смотра «Евразийский мост» в Ялте.
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