Продолжается прием заявок на конкурс социальных роликов «Ты не один»

Всероссийский конкурс социальных роликов «Ты не один», организованный Высшей школой режиссеров и сценаристов (ВШРиС) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, продолжает прием заявок. Они принимаются в пяти категориях – профессионалы, любители, дети, выпускники и студенты ВШРиС – до 18.00 21 февраля, сообщается на сайте
конкурса.
«Ты не один» — это ежегодный фестиваль коротких фильмов и сценариев на социальную тематику. Задумывался конкурс как инструмент для выявления талантливых молодых людей со всех уголков России и выделения грантов на бесплатное обучение в Высшей школе режиссеров и сценаристов.
По итогам прошлогоднего конкурса было реализовано три гранта на бесплатное обучение в мастерских киношколы по направлениям «операторское мастерство», «сценарное мастерство» и «режиссура кино». Кроме грантов на долгосрочное обучение, ВШРиС дает сертификаты на прохождение коротких курсов и интенсивов, по направлениям «основы сценарного мастерства + сценарный тренинг», «монтаж и цветокоррекция», «операторский интенсив по свету и цвету», «история кино».
Конкурс «Ты не один» Высшая школа режиссеров и сценаристов проводит с 2018 года. Уже на первый конкурс, как отмечают организаторы, было прислано большое количество работ от участников, которые не претендовали на обучение в киношколе, а хотели просто высказаться на наболевшую тему, проявить себя и проверить свой творческий потенциал.
«Работы пришли от взрослых и детей, от творческих коллективов и кружков. Темы видеоработ и сценариев были очень разные: гуманность, здоровье и безопасность, вредные привычки, экология, семья и дружба, Великая отечественная война. Все ролики оказались необыкновенно трогательными, искренними и талантливыми
», – говорит директор Всероссийского конкурса «Ты не один», Высшей школы режиссеров и сценаристов, продюсер Светлана Федина
.
Так, в прошлом году одним из победителей стал десятилетний мальчик из Бурятии Егор Сотнич с трогательным фильмом «Семья - хранитель традиций».
«Держа в уме то, что проявить себя хотят не только люди знакомые с кинопроизводством, но и самые обычные граждане, ВШРиС начала публиковать обучающие материалы на своем сайте для тех, кто только начинает свой творческий путь. Это видеоуроки, методические разработки, мастер-классы, статьи и примеры видеоработ. В итоге мы стали получать слова благодарности от наших конкурсантов не только за возможность проявить себя и поделиться своим мировоззрением, но и за возможность учиться и повышать свой творческий уровень
», – подчеркивает Федина.
Победители конкурса 2022 года станут известны 21 апреля.
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