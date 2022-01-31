Британскому режиссеру Дереку Джармену исполнилось бы 80 лет

Майкл Дерек Элворти Джармен родился 31 января 1942 года в Лондоне. С 1961-го учился в Королевском Университете Лондона, с 1963-го посещал Школу Искусств Слейда при Университетском колледже Лондона. Его кинокарьера началась в 1970-м, когда он уже был известным театральным декоратором. Джармен выступил в роли художника фильма Кена Рассела «Дьяволы». Через год начал снимать свои первые короткометражные фильмы. Работая с пленкой Super 8mm, за пять лет снял 17 короткометражек.
Полнометражным дебютом для режиссера стал «Себастьян», полностью снятый на латинском языке. Музыку для картины, вышедшей в 1976-м, написал Брайан Ино, впоследствии часто сотрудничавший с Джарменом. За «Себастьяном» последовали первый британский «панк-фильм» «Юбилей» и экранизация шекспировской пьесы «Буря», после чего в течение семи лет Джармен вновь снимал короткометражные фильмы, собирая средства для своей следующей картины. Ею стал знаменитый «Караваджо», вышедший в 1986-м благодаря телевизионной компании Channel 4. С этого фильма началось его сотрудничество с Тильдой Суинтон.
фото: кадр из фильма «Караваджо»
Всего за свою жизнь Джармен успел снять 93 работы, написать 12 сценариев и сыграть восемь ролей. Помимо музыкальных клипов, чьим производством он стал активно заниматься с 1980-х, выступил одним из режиссеров музыкальной картины «Ария» и поставил такие фильмы, как «Ангельские речи», «На Англию прощальный взгляд», «Реквием войны» и «Сад». Во время создания двух последних Джармен, у которого в 1986-м был диагностирован ВИЧ, тяжело заболел и в дальнейшем поставил лишь три фильма. Экранизировал «Эдуарда II» по пьесе Кристофера Марлоу и снял псевдобиографическую драму о жизни известного философа «Витгенштейн». Последний фильм «Блю» был снят в 1993-м уже слепым и умирающим от СПИДа режиссером.
Дерек Джармен умер 19 февраля 1994-го в Лондоне. Вскоре после смерти режиссера вышла компиляция его короткометражных фильмов с саундтреком от Брайна Ино «Светлячок». На счету одного из ярких представителей киноавангарда 15 престижных наград, включая восемь призов Берлинского фестиваля.
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