На ТНТ состоится телевизионная премьера сериала «Вне себя» с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым

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31 января Британскому режиссеру Дереку Джармену исполнилось бы 80 лет Одного из ярких представителей киноавангарда не стало в 1994 году

31 января Продолжается прием заявок на конкурс социальных роликов «Ты не один» В конкурсе могут участвовать взрослые и дети, профессионалы и любители

30 января Не стало Виктора Мережко Сценаристу, режиссеру и актеру было 84 года