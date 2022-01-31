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На ТНТ состоится телевизионная премьера сериала «Вне себя» с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым

31 января
2022 год

Новости кино >>
31 января 2022

На ТНТ 7 февраля в 22:00 состоится премьера психологического детектива с элементами черной комедии «Вне себя» с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым в главных ролях. Компанию им составили Анна Котова-Дерябина, Аглая Тарасова, Иван Макаревич, Никита Тарасов и другие актеры, уточняет пресс-служба телеканала.

На ТНТ состоится телевизионная премьера сериала «Вне себя» с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Это чистый аттракцион. У главного героя в голове живет несколько фантомов, поэтому его мысли в буквальном смысле начинают воевать друг с другом. И порой он откровенно не знает, как ему действовать, ведь внутри него три разных человека, у которых три разных мнения. Это в каком-то роде мужское и женское начало, которые комментируют его реальность, а он не может просто взять и сказать: я думаю вот так. Тут и комедия, и интрига, и хай-концепт: показать, что любой человек, независимо от интеллектуального развития и образования, видит мир не так, как видят его другие», — рассказал режиссер «Вне себя» Клим Козинский.

Сериал, впервые показанный в онлайн-кинотеатре Premier в 2021 году, рассказывает историю гениального финансиста, который из-за психического расстройства видит фантомов бывшей жены и ее любовника-следователя. Вдобавок, он не помнит последние месяцы своей жизни. Главный герой пытается балансировать между работой, личной жизнью и «фантомными» делами, при этом предпринимая отчаянные попытки вернуть опеку над сыном и получить нужную справку от психиатра. Чтобы избавиться от бывшей жены и её любовника в голове, нужно расследовать их гибель и восстановить цепочку событий из прошлого.

Читать рецензию «Вне себя»: Шестое чувство Евгения Стычкина

По словам Евгения Стычкина, «фантомы не призраки, они – это абсолютный плод воображения Димы. В этом его проблема: он не знает, где реальность, а где галлюцинация. Если он прикасается к своему фантому, ему кажется, что он действительно его ощущает. Поэтому и снимали их точно так же, как нормальных людей. Мы вложили в этот сериал очень много времени и сил, над ним работало колоссальное количество талантливых людей. И нам очень нравится то, что у нас получилось, поэтому это неминуемо понравится зрителям».
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На ТНТ состоится телевизионная премьера сериала «Вне себя» с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым фотографии
На ТНТ состоится телевизионная премьера сериала «Вне себя» с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым фотографии
На ТНТ состоится телевизионная премьера сериала «Вне себя» с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым фотографии
На ТНТ состоится телевизионная премьера сериала «Вне себя» с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым фотографии
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