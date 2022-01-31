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Артур Смольянинов и Алексей Барабаш вернулись из «Ростова»

31 января
2022 год

Новости кино >>
31 января 2022

Завершились съемки второго сезона исторического детектива «Ростов», сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», отвечающей за производство сериала, заказанного телеканалом НТВ.

Артур Смольянинов и Алексей Барабаш вернулись из «Ростова»
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

По словам режиссера Павла Дроздова, «взаимоотношения и противостояние Козыря и Ртищева – вот главное, на чем построен второй сезон. Зритель, я полагаю, будет постоянно гадать, что же придумает Ртищев, чтобы всех запутать, и как на это отреагирует Козырь. И Ртищев, я уверен, никого не разочарует, потому что выдумывает он что-то невероятное».

Артур Смольянинов и Алексей Барабаш вернулись к съемкам после почти годового перерыва, но быстро вошли в роль. Несмотря на то, что Артур переболел коронавирусом и в начале съемок плохо себя чувствовал.

Артур Смольянинов и Алексей Барабаш вернулись из «Ростова»
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

«Психологически ничего сложного не было, потому что герой мне известен и понятен. Он адаптировался к мирной жизни после первого сезона, в котором была война и революция, и почувствовал себя на своем месте, понял, кто он, где и зачем. Самым сложным было вернуться на площадку после ковида. Первый послековидный день был очень тяжелым. Ничего не соображаешь, в голове мутно, я вообще не понимал, где я и что происходит, было ощущение, что все началось заново, и так продолжалось почти неделю», — вспоминает Артур Смольянинов, сыгравший Козыря.

По сюжету, потеряв жену и практически всех, кто был ему дорог, вор-рецидивист Козырь (Смольянинов) превратится в безжалостного борца с преступностью, которого невозможно ни испугать, ни подкупить. Его заклятый враг, Ртищев (Барабаш), тоже переживет страшную трагедию, и сердце его превратится в камень. Противостояние Козыря и Ртищева станет еще страшнее и отчаяннее, ведь теперь им нечего терять, кроме жизни.

Артур Смольянинов и Алексей Барабаш вернулись из «Ростова»
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

«Если в первом сезоне моему персонажу показалось, что он потерял все, то во втором выясняется, что ему это только показалось. Потому что он теряет на самом деле все и остается без веры в идею, которую проповедовал. На мой взгляд, это история о том, что зло не всегда злое, а добро – доброе. В этом смысле второй сезон "Ростова" более философский и, что касается моего персонажа, более драматичный», — говорит Алексей Барабаш.

Действие происходит в Ростове-на-Дону – и часть съемок прошла в этом красивом старинном городе. Зрители увидят знаменитые ростовские места: Большую Садовую улицу, главный собор и Дон. В 1921-м, когда происходят события, в ходу было много дореволюционных вещей, которые художники-декораторы специально для сериала покупали и брали в аренду у коллекционеров. В кадре можно увидеть подлинные часы, статуэтки и мебель давно минувших дней. А УГРО снимали в реальном здании, где сто лет назад располагалось отделение банка.

Артур Смольянинов и Алексей Барабаш вернулись из «Ростова»
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

Из ретро-автомобилей в кадре появится «Роллс-Ройс» 1921 года выпуска, который снимался в многочисленных советских фильмах, например, в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих». Впрочем, автомобили тогда были редкостью и в основном люди передвигались на лошадях. Несмотря на огромное количество взрывов и перестрелок, ни одно животное не пострадало. Самой же зрелищной сценой с участием лошадей станет сцена ограбления поезда, когда всадники догоняют состав, оцепляют вагоны и на ходу в них запрыгивают.

«Мне, выросшему в Советском Союзе мальчишке, который обожал "Неуловимых мстителей" и "Своего среди чужих, чужого среди своих", было невероятно важно передать дух времени. И эту очень непростую сцену я снимал, опираясь на те замечательные картины, на которых взрослел», — рассказал режиссер.

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Зрители увидят и другие трюковые сцены: эпизоды на воде, фееричные погони и перестрелки. Большую часть трюков Смольянинов и Барабаш выполняли самостоятельно, не прибегая к помощи каскадеров. Премьера «Ростова-2» состоится на НТВ.
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Артур Смольянинов и Алексей Барабаш вернулись из «Ростова» фотографии
Артур Смольянинов и Алексей Барабаш вернулись из «Ростова» фотографии
Артур Смольянинов и Алексей Барабаш вернулись из «Ростова» фотографии
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