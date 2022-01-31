Артур Смольянинов и Алексей Барабаш вернулись из «Ростова»

анонс

31 января На ТНТ состоится телевизионная премьера сериала «Вне себя» с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым Психологический детектив с элементами черной комедии стартует 7 февраля

31 января Британскому режиссеру Дереку Джармену исполнилось бы 80 лет Одного из ярких представителей киноавангарда не стало в 1994 году

31 января Продолжается прием заявок на конкурс социальных роликов «Ты не один» В конкурсе могут участвовать взрослые и дети, профессионалы и любители