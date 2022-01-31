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«Привет, Мастер Чиф!»: объявлена дата премьеры адаптации игровой вселенной Halo

31 января
2022 год

Новости кино >>
31 января 2022
Девятисерийная адаптация игровой вселенной Halo стартует 24 марта 2022 года на стриминговой платформе Paramount+. Об этом стало известно благодаря опубликованному трейлеру сериала.



В ролике можно увидеть Мастера Чифа, лица спартанцев, Арбитра и Кортану, чей образ несколько отличается от привычного.

Зрителям поведают о глобальном конфликте человечества в 26-м веке с инопланетной угрозой под названием Ковенант. Ради победы в войне были созданы бойцы-спартанцы, среди которых особое место занял знаменитый герой Мастер Чиф Джон-117. В сериале его воплотит Пабло Шрайбер, а его постоянную спутницу, ИИ по имени Кортана, сыграет Джен Тейлор, озвучившая данного персонажа во всех частях игровой серии.

«Привет, Мастер Чиф!»: объявлена дата премьеры адаптации игровой вселенной Halo

Наташа Макэлхоун заявлена в качестве доктора Кэтрин Халси, создательницы проекта SPARTAN-II и прообраза Кортаны. Компанию вышеназванным также составят Боким Вудбайн, Шабана Азми, Йерин Ха, Бентли Калу, Наташа Кульсас, Кейт Кеннеди и другие актеры. За постановку отвечают Джонатан Либесман и Отто Батхёрст. Изначально «Хало» планировали выпустить на Showtime, но затем он приглянулся Paramount+.

Halo — это научно-фантастическая серия игр в жанре шутера от первого лица, насчитывающая уже более десяти проектов. Последней игрой линейки является Halo Infinity, вышедшая в конце 2021-го, а первой — Halo: Combat Evolved.
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