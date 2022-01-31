«Привет, Мастер Чиф!»: объявлена дата премьеры адаптации игровой вселенной Halo

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Артур Смольянинов и Алексей Барабаш вернулись из «Ростова»

На ТНТ состоится телевизионная премьера сериала «Вне себя» с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым

31 января

Британскому режиссеру Дереку Джармену исполнилось бы 80 лет

Одного из ярких представителей киноавангарда не стало в 1994 году