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Исполнилось 90 лет выдающемуся испанскому режиссеру Карлосу Сауре

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Новости кино >>
4 января 2022
Сегодня, 4 января, исполнилось 90 лет младшему брату художника Антонио Сауры, выдающемуся испанскому режиссеру, сценаристу, фотографу, продюсеру, оператору, художнику, актеру и монтажеру Карлосу Сауре.

Исполнилось 90 лет выдающемуся испанскому режиссеру Карлосу Сауре
фото: notrecinema.com

Карлос Саура Атарес родился 4 января 1932 года в испанском городе Уэска. Его мать, пианистка, привила ему любовь к музыке, а брат Антонио — страсть к искусству. В подростковом возрасте начал заниматься фотографией, а в 1950-м снял свои первые фильмы на 16-миллиметровую камеру. После переезда в Мадрид сначала учился на инженера, но затем бросил учебу и поступил в Институт кинематографических исследований. Одновременно проходил курсы в Школе журналистики. В 1957-м получил диплом режиссера и закончил работу над короткометражным фильмом «Воскресный вечер».

В полнометражном кино дебютировал в 1960-м картиной «Бродяги», проложившей в испанский кинематограф дорогу неореализму. Под его влиянием режиссер также снял в 1966-м «Охоту», анализирующую раны, нанесенные гражданской войной. Фильм был удостоен Серебряного медведя на Берлинском фестивале. Спустя год Саура начал сотрудничество с продюсером Элиасом Керехетой на фильме «Мятный коктейль со льдом», давшем начало более известному периоду в его карьере. Вместе они создали такие злободневные картины, как «Стресс втроём», «Нора», «Сад наслаждений» и «Анна и волки». Одними из самых заметных работ дуэта стали «Кузина Анхелика», получившая специальный приз жюри на Каннском кинофестивале, «Выкорми ворона», также отмеченный жюри в Каннах, и «Элиза, жизнь моя».

Исполнилось 90 лет выдающемуся испанскому режиссеру Карлосу Сауре
фото: кадр из фильма «Выкорми ворона»

С приходом демократии в Испанию Саура стал выдающимся кинематографистом переходного периода. Сначала он поставил ленту «С завязанными глазами», где затронул тему страданий и несправедливости в Латинской Америке, а затем снял свою первую комедию «Маме исполняется сто лет», где пересмотрел семью из «Анны и волков» в комическом ключе и с ощущением конца эпохи Франко. За последующие десятилетия снял несколько десятков фильмов, среди которых «Кровавая свадьба», «Антониета», «Кармен», «Колдовская любовь», «Эльдорадо», «Танго», «Сокровище царя Соломона» и документальная «Аргентина». В 2021-м вышел его мюзикл «Король всего мира», а всего за свою жизнь мастер поставил более 50 фильмов.

Обладатель 56 престижных наград, включая три приза Берлинале, четыре приза Канн, премии BAFTA и «Гойя», восемь статуэток фестиваля в Монреале, спецприз ММКФ и два приза смотра в Сан-Себастьяне.
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