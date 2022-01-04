Исполнилось 90 лет выдающемуся испанскому режиссеру Карлосу Сауре

Карлос Саура Атарес родился 4 января 1932 года в испанском городе Уэска. Его мать, пианистка, привила ему любовь к музыке, а брат Антонио — страсть к искусству. В подростковом возрасте начал заниматься фотографией, а в 1950-м снял свои первые фильмы на 16-миллиметровую камеру. После переезда в Мадрид сначала учился на инженера, но затем бросил учебу и поступил в Институт кинематографических исследований. Одновременно проходил курсы в Школе журналистики. В 1957-м получил диплом режиссера и закончил работу над короткометражным фильмом «Воскресный вечер».
В полнометражном кино дебютировал в 1960-м картиной «Бродяги», проложившей в испанский кинематограф дорогу неореализму. Под его влиянием режиссер также снял в 1966-м «Охоту», анализирующую раны, нанесенные гражданской войной. Фильм был удостоен Серебряного медведя на Берлинском фестивале. Спустя год Саура начал сотрудничество с продюсером Элиасом Керехетой на фильме «Мятный коктейль со льдом», давшем начало более известному периоду в его карьере. Вместе они создали такие злободневные картины, как «Стресс втроём», «Нора», «Сад наслаждений» и «Анна и волки». Одними из самых заметных работ дуэта стали «Кузина Анхелика», получившая специальный приз жюри на Каннском кинофестивале, «Выкорми ворона», также отмеченный жюри в Каннах, и «Элиза, жизнь моя».
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