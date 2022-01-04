«Морбиус» с Джаредом Лето перелетел на весну

«Морбиуса
» Даниэля Эспиносы
вновь перенесли, сообщает THR
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Кинокомикс Marvel и Sony с Джаредом Лето
стал очередной жертвой штамма омикрон. Ленту, которую в период пандемии коронавируса неоднократно переносили, планируют выпустить в американский прокат 1 апреля вместо 28 января. В России картина должна была выйти 27 января, о новой дате релиза пока нет информации.
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Список всех отменённых и перенесённых из-за коронавируса событий в сфере кино и театра
Фильм повествует о докторе Майкле Морбиусе, который из-за стремления вылечиться от тяжелой болезни превратился в вампира. Лето составили компанию Адриа Архона
, Джаред Харрис
, Мэтт Смит
и Майкл Китон
.
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